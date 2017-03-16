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Boys basketball | Division II regional semifinal:  St. Vincent-St. Mary 87, Mentor Lake Catholic 51

Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 87, Mentor Lake Catholic 51: Fighting Irish roll into Division II regional final rematch with Cleveland Central Catholic

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 16, 2017 - 10:40 PM
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St. Vincent-St. Mary's Jonathan Williams (left) drives on Lake Catholic's Luke Frazier in the first quarter of their Division II regional semifinal game on Thursday at the Canton Memorial Civic Center. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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