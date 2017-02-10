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Boys basketball: Stow 49, Hudson 38

Boys basketball / Stow 49, Hudson 38: Patient Bulldogs subdue Explorers

By Zac Sommer
Special to the Beacon Journal

Published: February 10, 2017 - 10:45 PM
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Stow's Jared Wright looks for an outlet to pass from the floor after falling against Hudson's Spencer McClure in the second quarter Friday at Stow-Munroe Falls High School. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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