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Boys basketball: Stow 52, Buchtel 45

Boys basketball / Stow 52, Buchtel 45: Bulldogs complete rigorous week with nonleague win over Griffins

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 21, 2017 - 10:27 PM
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Buchtel's Dillon Henderson (center) has his layup deflected by Stow's Evan Bainbridge (rear) and Mason McMurray in the second quarter of a basketball game Saturday at Stow-Munroe Falls High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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