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High school boys basketball:  Villa Angela-St. Joseph 57,  St. Vincent-St. Mary 56

Boys basketball / Villa Angela-St. Joseph 57, St. Vincent-St. Mary 56: Visiting Vikings stun Irish on shot at buzzer

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: February 15, 2017 - 10:37 PM

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