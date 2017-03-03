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Boys basketball | Division II sectional final: Woodridge 60, CVCA 58

Boys basketball / Woodridge 60, CVCA 58: Mason Lydic scores 25 points to lead Bulldogs to Division II sectional final victory

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 10:45 PM
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Woodridge's Mason Lydic (right) and Marlon King (left) defend a shot from Cuyahoga Valley Christian Academy's Nate Stull in the fourth quarter of their Division II sectional final on Friday at Woodridge High School. Woodridge won the game 60-58. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


 

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