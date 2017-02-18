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Boys swimming | Division I district

Boys swimming: Hudson takes second in Division I district meet; Brecksville’s David Madej ready for third trip to state meet

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 18, 2017 - 09:02 PM
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Green's Tyler Doerrer participates in the boys 200 yard freestyle during the Division I district swimming championships Saturday at the Robert F. Busbey Natatorium on the campus of Cleveland State University. Doerrer went on to place first in the event with a time of 1:40.72. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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