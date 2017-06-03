Boys track and field: St. V-M wins state relay title; GlenOak, Hoover standouts earn state crowns; Woodridge, CVCA, Medina athletes place second

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBOby4gMSBzcG90IG9u
IHRoZSBwb2RpdW0gdG8gcmVjb2duaXplIHRoZSB0b3AgRGl2aXNpb24gSUkgODAwLW1ldGVyIHJl
bGF5IHRlYW0gb24gU2F0dXJkYXkgYmVsb25nZWQgdG8gU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgZm9y
IHRoZSBzZWNvbmQgeWVhciBpbiBhIHJvdy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48
cD5Tb3Bob21vcmUgUnVzc2VsbCBDb29wZXIsIGp1bmlvciBMZW9uYXJkIFlvdW5nZXIgYW5kIHNl
bmlvcnMgTWFsaWsgV29vbGRyaWRnZSBhbmQgRGVBbW9udGUmIzgyMTc7IEtpbmcgY29tYmluZWQg
dG8gY2xvY2sgYSAxOjI3LjQwIGF0IEplc3NlIE93ZW5zIE1lbW9yaWFsIFN0YWRpdW0uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIHRydXN0IG15IGd1eXMgdHJlbWVuZG91c2x5IGFuZCBJIGtuZXcgdGhleSB3ZXJl
IGdvaW5nIHRvIGhlbHAgbWUsJiM4MjIxOyBDb3BwZXIgc2FpZCBvbiBhIGhvdCBhbmQgc3Vubnkg
ZGF5IGR1cmluZyB0aGUgMTEwdGggYW5udWFsIGJveXMgc3RhdGUgdHJhY2sgYW5kIGZpZWxkIG1l
ZXQuICYjODIyMDtUaGV5IGRlbGl2ZXJlZCBsaWtlIHRoZXkgZGlkIGxhc3QgeWVhci4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZSA4MDAgcmVsYXkgc3RhdGUgdGl0bGUgd2FzIHRoZSBzZWNvbmQgaW4gYSByb3cg
Zm9yIFlvdW5nZXIsIFdvb2xkcmlkZ2UgYW5kIEtpbmcsIHdobyBwbGFjZWQgZmlyc3QgbGFzdCB5
ZWFyIHdpdGggdGhlbi1zZW5pb3IgR29uem9sbyBEaWFnby4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBp
biB0aGUgc2FtZSBwb3NpdGlvbiBhcyBSdXNzZWxsIGxhc3QgeWVhciwgYW5kIHRoZXNlIGd1eXMg
aGVscGVkIG1lIGdldCB1c2VkIHRvIHRoaXMgYW5kIGFjY2xpbWF0ZWQgdG8gdGhlIGdhbWUsJiM4
MjIxOyBZb3VuZ2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPldvb2xkcmlkZ2UsIGEgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3Jv
biBmb290YmFsbCByZWNydWl0LCBjYWxsZWQgdGhlIHZpY3RvcnkgJiM4MjIwO2JpdHRlcnN3ZWV0
JiM4MjIxOyBiZWNhdXNlIGl0IHdhcyBoaXMgZmluYWwgaGlnaCBzY2hvb2wgcmFjZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIHdlcmUgaG9waW5nIGZvciBncmVhdCB3ZWF0aGVyIGFuZCB3ZSBnb3QgdGhlIGdy
ZWF0IHdlYXRoZXIgYW5kIHdlIGRlbGl2ZXJlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNhaWQgS2luZzogJiM4
MjIwO1RoaXMgaXMgdmVyeSBzcGVjaWFsIGJlY2F1c2Ugb2Ygd2hhdCB3ZSBoYXZlIGJlZW4gdGhy
b3VnaCB0aGlzIHllYXIgd2l0aCB0aGUgYmFkIHdlYXRoZXIsIHRoZSBpbmp1cmllcyBhbmQgZm9y
IHBlb3BsZSBsaWtlIFJ1c3NlbGwgdG8gc3RlcCB1cCBhbmQgZmlsbCBzb21lIGJpZyBzaG9lcyB0
aGF0IFtzZW5pb3JdIE15bGVzIFdpbGxpYW1zIGhhcy4gTXlsZXMgcHVsbGVkIGEgaGFtc3RyaW5n
IGF0IHRoZSBkaXN0cmljdCBtZWV0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2luZywgYSBmb3VyLXllYXIgbGV0
dGVybWFuIGZvciBJcmlzaCBjb2FjaCBEYW4gTGFuY2lhbmVzZSwgYWxzbyB0b29rIHNlY29uZCBp
biB0aGUgNDAwIG1ldGVycyB3aXRoIGEgdGltZSBvZiA0Ny4zNCBzZWNvbmRzLiBLaW5nIGlzIGhl
YWRlZCB0byB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUb2xlZG8gdG8gcGxheSBmb290YmFsbC48L3A+PHA+
Q1ZDQSBwbGFjZWQgc2Vjb25kIGluIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSA4MDAgcmVsYXkgd2l0aCBzb3Bo
b21vcmUgVHJlIFR1Y2tlciwgc2VuaW9yIEF1c3RpbiBFY2ssIHNvcGhvbW9yZSBKYXkgUGF0c2No
IGFuZCBzZW5pb3IgVHJleSBDYXJsaXNsZSBwb3N0aW5nIGEgdGltZSBvZiAxOjI4LjEzLjwvcD48
cD5Xb29kcmlkZ2Ugc2VuaW9yIEphY29iIE1hbGx5LCBhIEtlbnQgU3RhdGUgcmVjcnVpdCwgcGxh
Y2VkIHNlY29uZCBpbiB0aGUgRGl2aXNpb24gSUkgMTEwIGh1cmRsZXMgKDE0LjU4KSwgYnV0IGEg
bG93ZXIgYmFjayBpbmp1cnkgbGltaXRlZCBoaW0gaW4gdGhlIGhpZ2gganVtcCBhbmQgZm9yY2Vk
IGhpbSB0byBzY3JhdGNoIGZyb20gdGhlIDMwMCBodXJkbGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YW50
ZWQgdG8gZ28gb3V0IG9uIHRvcCwgYnV0IEkgbGVmdCBldmVyeXRoaW5nIEkgaGFkIGhlcmUgYW5k
IHRyaWVkIGFzIGhhcmQgYXMgSSBjb3VsZCwmIzgyMjE7IE1hbGx5IHNhaWQuICYjODIyMDtFdmVy
eXRoaW5nIGhhcHBlbnMgZm9yIGEgcmVhc29uLiBJIGFtIGdsYWQgSSBnb3QgdG8gcnVuIGhlcmUg
dGhyZWUgeWVhcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2Ugc2VuaW9yIE1heCBTdGFydmFnZ2kg
dG9vayBzZWNvbmQgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIDgwMCAoMTo1NC42OCkuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIHdpbGwgcmVtZW1iZXIgdGhlIGxhc3QgMTAwIG1ldGVycyBhbmQgaG93IGhhcmQgSSB3YXMg
cHVzaGluZyBteXNlbGYsJiM4MjIxOyBzYWlkIFN0YXJ2YWdnaSwgd2hvIHBsYW5zIHRvIGF0dGVu
ZCBPaGlvIFN0YXRlLiAmIzgyMjA7SSBhbSBnbGFkIEkgbWFkZSBpdCBoZXJlLCBhbmQgdGhlIG1l
bW9yaWVzIHdpdGggbXkgdGVhbSBJIHdpbGwgcmVtZW1iZXIgZm9yZXZlci4mIzgyMjE7IDwvcD48
cD5JbiBEaXZpc2lvbiBJLCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIHNlbmlvciBNYXR0IFBlYXJlIHdv
biB0aGUgcG9sZSB2YXVsdCB0aXRsZSBhdCAxNS04IGFuZCBHbGVuT2FrIGp1bmlvciBBbmRyZXcg
V2hpdGUgcGxhY2VkIGZpcnN0IGluIHRoZSBkaXNjdXMgYXQgMTgyLTIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IGp1c3QgdHJpZWQgdG8gYmUgY29uZmlkZW50IGFuZCBjYWxtLCBsaXN0ZW4gdG8gbXkgY29hY2hl
cyBhbmQgd2hhdCB0aGV5IGhhdmUgdG8gc2F5IGFuZCBrZWVwIHRvIG15IHRlY2huaXF1ZSwmIzgy
MjE7IFdoaXRlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhcyBmb3J0dW5hdGUgdG8gZ2V0IGEgZ29vZCB0aHJv
dyBvbiBteSBzZWNvbmQgdGhyb3cgdGhhdCBjYXJyaWVkIG1lIHRvIHRoZSBmaW5hbHMsIGFuZCB0
aGVuIGluIHRoZSBmaW5hbHMgSSBtYWRlIHRoZSB3aW5uaW5nIHRocm93LiAuLi4gSSBhbSB0aGFu
a2Z1bCBmb3IgdGhlIHN1cHBvcnQgZnJvbSBteSB0ZWFtbWF0ZXMsIG15IGZhbWlseSBhbmQgbXkg
Y29hY2gsIEJlbiBIdWdoZXMuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+TWVkaW5hIHNlbmlvciBKYWNvYiBXaWNr
ZXkgdG9vayBzZWNvbmQgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIEkgZGlzY3VzICgxNzgtMikuIDwvcD48cD5N
YXJsaW5ndG9uIHNlbmlvciBMYW5lIEtub2NoIGZpbmlzaGVkIHRoaXJkIGluIGJvdGggdGhlIDEx
MCBodXJkbGVzICgxNC4xMikgYW5kIHRoZSAzMDAgaHVyZGxlcyAoMzcuNzYpIGluIERpdmlzaW9u
IEkuPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSBqdW5pb3IgRGFyc2h1biBXaWxsaWFtcyBwbGFjZWQgZmlmdGgg
aW4gdGhlIERpdmlzaW9uIEkgMzAwIGh1cmRsZXMgKDM4LjA4KS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2Fz
IGFpbWluZyBmb3IgZmlyc3QsIGJ1dCB0aGluZ3MgaGFwcGVuZWQsJiM4MjIxOyBXaWxsaWFtcyBz
YWlkLiAmIzgyMjA7T3ZlcmFsbCwgSSYjODIxNzttIGhhcHB5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm9ydGgg
c2VuaW9yIERvbWluaWMgSm9uZXMgZmluaXNoZWQgc2l4dGggaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIEkgMTEw
IGh1cmRsZXMgKDE0LjIwKS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYSBwcmV0dHkgZ29vZCBhY2Nv
bXBsaXNobWVudCBmb3IgbWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvbmVzLCBhIExha2UgRXJpZSBDb2xsZWdl
IHJlY3J1aXQuICYjODIyMDtJIHRyYWluIGEgbG90IGluIHRoZSBjYWZldGVyaWEgd2l0aCB0aHJl
ZSBodXJkbGVzLiBUaHJlZSBodXJkbGVzIGhlbHBlZCBnZXQgbWUgdG8gc2l4dGggaW4gdGhlIHN0
YXRlIGFuZCBJIGFtIHByZXR0eSBwcm91ZCBvZiB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9uZXMgYWxz
byB0cmFpbnMgb3V0c2lkZSBhdCBMYW5lIEZpZWxkIGFuZCBhdCBVQSB3aGVuIHdlYXRoZXIgYWxs
b3dzLjwvcD48cD5HbGVuT2FrIHNlbmlvciBEYWkmIzgyMTc7UXVhbiBKb2huc29uIGFuZCBDYW50
b24gTWNLaW5sZXkgc2VuaW9yIERlc2hhd24gV2hpdGUgZWFjaCBjbGVhcmVkIDYtNiBpbiB0aGUg
RGl2aXNpb24gSSBoaWdoIGp1bXAgYWxvbmcgd2l0aCB0aHJlZSBvdGhlcnMsIGJ1dCBiYXNlZCBv
biBmZXdlciBtaXNzZXMgSm9obnNvbiB0b29rIGZpZnRoIGFuZCBXaGl0ZSB3YXMgc2V2ZW50aC48
L3A+PHA+QnJ1bnN3aWNrIHNlbmlvciBBbmRyZSBCb2xsYW0tR29kYm90dCwgYW4gQWtyb24gcmVj
cnVpdCwgd2FzIGZpZnRoIGluIHRoZSAxLDYwMCAoNDoxMC41OSksIGFuZCBDb3BsZXkgc2VuaW9y
IENhbSBEYXZpcyBjcm9zc2VkIHNldmVudGggaW4gdGhlIDEwMCAoMTAuOTEpLjwvcD48cD5JbiBE
aXZpc2lvbiBJSUksIEVhc3QgQ2FudG9uIHdvbiB0aGUgdGVhbSB0aXRsZSwgYW5kIFphY2ggTWND
bGFza2V5LCBOYXRoYW5pZWwgU3VudGhlaW1lciwgSmFtZXMgTWNDdWxsb3VnaCBhbmQgSm9zaCBD
b25yYWQgd29uIHRoZSAxLDYwMCByZWxheSAoMzoyMS41MykuPC9wPjxwPlNtaXRodmlsbGUganVu
aW9yIENvbGUgU21pdGggd29uIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSUkgMTEwIGh1cmRsZXMgdGl0bGUgaW4g
MTQuMjAuPC9wPjxwPldvb3N0ZXIgZnJlc2htYW4gc2VhdGVkIGRpdmlzaW9uIGF0aGxldGUgRXZh
biBIZWxsZXIgd2FzIHNlY29uZCBpbiB0aGUgODAwICgyOjM4LjQ5KSwgdGhpcmQgaW4gdGhlIDEw
MCAoMTkuMTMpIGFuZCB0aGlyZCBpbiB0aGUgNDAwICgxOjE0LjYyKS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.