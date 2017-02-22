Brecksville’s David Madej, Walsh’s Hanna Gresser lead strong contingent of area swimmers at state championship meet

PHA+VGhlIGJlc3Qgc3dpbW1lcnMgaW4gdGhlIHN0YXRlIG9mIE9oaW8gd2lsbCBjb252ZW5lIHRo
aXMgd2Vla2VuZCBhdCBDLlQuIEJyYW5pbiBOYXRhdG9yaXVtIGluIENhbnRvbiB3aXRoIHRoZSBv
YmplY3RpdmUgdG8gc3dpbSBmYXN0LjwvcD48cD5XaXRoIGZhc3QgdGltZXMgaW4gdGhlIHBvb2wg
Y29tZXMgbWVkYWxzIGFuZCBhcHBlYXJhbmNlcyBvbiB0aGUgcG9kaXVtLjwvcD48cD5CcmVja3N2
aWxsZSBqdW5pb3IgRGF2aWQgTWFkZWogYW5kIFdhbHNoIEplc3VpdCBzZW5pb3IgSGFubmEgR3Jl
c3NlciBhcmUgdHdvIERpdmlzaW9uIEkgc3RhdGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGNvbnRlbmRlcnMgYWZ0
ZXIgZWFybmluZyBzdGF0ZSB0aXRsZXMgaW4gcHJldmlvdXMgeWVhcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IGhhdmUgaGlnaCBnb2FscyBmb3IgbXlzZWxmLCYjODIyMTsgR3Jlc3NlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7
QmVpbmcgYSBzZW5pb3IsIEkgd2FudCB0byBnbyBvdXQgd2l0aCBhIGJhbmcuIEkgaGF2ZSB3b3Jr
ZWQgaGFyZCBhbGwgeWVhciBhbmQgSSBmZWVsIGxpa2UgbXkgZ29hbHMgYXJlIHZlcnkgYXR0YWlu
YWJsZS4gSSBhbSBleGNpdGVkIHRvIGdvIHdpdGggYSBsb3Qgb2YgbWVtYmVycyBmcm9tIG15IHRl
YW0uIC4uLiBUaGlzIGlzIHNwZWNpYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgRGl2aXNpb24gSUkgc3Rh
dGUgbWVldCBzdGFydHMgYXQgNSBwLm0uIFRodXJzZGF5IHdpdGggcHJlbGltaW5hcmllcyBhbmQg
Y29uY2x1ZGVzIEZyaWRheSB3aXRoIHRoZSBmaW5hbHMgc3RhcnRpbmcgYXQgNSBwLm0uIFRoZSBt
ZWV0IHdpbGwgaW5jbHVkZSBSZXZlcmUmIzgyMTc7cyBBbGVjIEpvaG5zb24gYW5kIEhvYmFuJiM4
MjE3O3MgSnVzdGluIEljc21hbiwgTHVrZSBBcm1hbywgQnJ5Y2UgRHp1YmFyYSBhbmQgTWljaGFl
bCBIZWxsZXIuPC9wPjxwPlRoZSBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIG1lZXQgc3RhcnRzIEZyaWRheSBh
dCA5IGEubS4gd2l0aCBwcmVsaW1pbmFyaWVzLCBhbmQgY29uY2x1ZGVzIFNhdHVyZGF5IHdpdGgg
dGhlIGZpbmFscyBzdGFydGluZyBhdCA0IHAubS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RlZmluaXRlbHkgcGVv
cGxlIGFyZSBuZXJ2b3VzIGF0IHRoaXMgdGltZSBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCYjODIyMTsgc2FpZCBI
dWRzb24gc2VuaW9yIE5hdGFsaWUgR3VuZGxpbmcsIGEgRGl2aXNpb24gSSBzdGF0ZSBxdWFsaWZp
ZXIuICYjODIyMDtUaGF0IGlzIGEgZ2l2ZW4sIGJ1dCBJIHRoaW5rIG91ciBjb2FjaGVzIGRlZmlu
aXRlbHkgdHJ5IHRvIHRlbGwgdXMgdG8gdXNlIHRoZSBuZXJ2ZXMgdG8gZ2V0IHB1bXBlZCB1cCBh
bmQgZ2V0IHJlYWR5IHRvIGdvLiBUaGV5IGhhdmUgZG9uZSBhIHJlYWxseSBnb29kIGpvYiB0cmFp
bmluZyB1cyB0byBzd2ltIGZhc3QgdGhlIHdob2xlIHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhZGRp
dGlvbiB0byBHdW5kbGluZywgSHVkc29uJiM4MjE3O3Mgb3RoZXIgc3RhdGUgcXVhbGlmaWVycyBv
biB0aGUgZ2lybHMgc2lkZSBhcmUgc2VuaW9ycyBCcml0dGFuIEhhbSwgR2FieSBQYWxhenpvIGFu
ZCBNYWN5IFRyYXR0bmVyLCBmcmVzaG1hbiBQYWlnZSBNY0Nvcm1pY2sgYW5kIHNvcGhvbW9yZSBN
YWRkaWUgSGFubmFuLiBUaGUgRXhwbG9yZXJzIGJveXMgYWR2YW5jZWQgZml2ZSBzd2ltbWVycyAm
IzgyMTI7IGp1bmlvcnMgSmFjb2IgVHVja2VybWFuIGFuZCBTYW0gTWFydGluZXosIHNvcGhvbW9y
ZSBKYXkgSm9obnNvbiBhbmQgZnJlc2htZW4gTGlhbSBDbGFya2UgYW5kIENhbGViIFR1Y2tlcm1h
bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO09uIHRoZSBnaXJscyBzaWRlLCBvdXQgb2YgdGhlIHNpeCwgZml2ZSBo
YXZlIHN0YXRlIG1lZXQgZXhwZXJpZW5jZSBhbmQgUGFpZ2UgaXMgdGhlIG9ubHkgbmV3IG9uZSwm
IzgyMjE7IEh1ZHNvbiBjb2FjaCBNYXR0IERhdmlzIHNhaWQuICYjODIyMDtTaGUgaGFzIHN3YW0g
aW4gYmlnIG1lZXRzIGJlZm9yZSwgYW5kIHNoZSBpcyBmdWxseSByZXN0ZWQgYW5kIGV4Y2l0ZWQg
dG8gc3dpbSBpbiB0aGlzIG9uZSBhbG9uZyB3aXRoIGhlciB0ZWFtbWF0ZXMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtPbiB0aGUgYm95cyBzaWRlLCB3ZSBoYXZlIGFsbCB5b3VuZyBraWRzIGdvaW5nIHRvIENhbnRv
bi4gTm90IG9uZSBvZiB0aGVtIGlzIGEgc2VuaW9yLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3JlZW4gY29hY2gg
TWlrZSBMYXpvciBhZHZhbmNlZCBmaXZlIGJveXMgaW4gRGl2aXNpb24gSSAmIzgyMTI7IFR5bGVy
IERvZXJyZXIsIE1hc29uIERvZXJyZXIsIEpvc2ggQXRraW5zb24sIEFuZHJldyBSb2h3ZWRlciBh
bmQgTHVrZSBNaWxsZXIuPC9wPjxwPldhbHNoIGNvYWNoIFdhbGx5IEx1dGt1cyBzYWlkIDExIFdh
cnJpb3JzIHdpbGwgY29tcGV0ZS4gVGhlIGdpcmxzIGFyZSBzZW5pb3JzIEhhbm5hIEdyZXNzZXIg
KE9oaW8gU3RhdGUgcmVjcnVpdCksIENhcmx5IEhhcnQgKFBlbm4gU3RhdGUgcmVjcnVpdCkgYW5k
IEVtbWEgS2Fjem1hciwganVuaW9yIEJyeWFubmEgUmVudWFydCBhbmQgZnJlc2htZW4gR2lvdmFu
bmEgQ2FwcGFiaWFuY2EgYW5kIE1hZGVseW4gRHJhaXNzLiBUaGUgYm95cyBhcmUganVuaW9yIHR3
aW4gYnJvdGhlcnMgUmljaGllIGFuZCBBbmRyZXcgS3VybGljaCwgc2VuaW9yIEFudGhvbnkgVGVs
ZXJpY28sIGp1bmlvciBBZGFtIExlbnogYW5kIGZyZXNobWFuIEthZGVuIFNtZXNrby48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0hhbm5hLCBDYXJseSwgRW1tYSwgYW5kIEJyeWFubmEgaGF2ZSBzdGF0ZSBzd2ltIG1l
ZXQgZXhwZXJpZW5jZSwmIzgyMjE7IEx1dGt1cyBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyB0aGUgZmly
c3QgdHJpcCB0byBzdGF0ZSBmb3IgRHJhaXNzIGFuZCBDYXBwYWJpYW5jYS4gUmljaGllIGhhcyBi
ZWVuIHRvIHN0YXRlLCBhbmQgdGhpcyBpcyB0aGUgZmlyc3QgdHJpcCBmb3IgQW5kcmV3LCBMZW56
LCBTbWVza28gYW5kIFRlbGVyaWNvLiAuLi4gV2UgYXJlIHlvdW5nIGFuZCB3ZSBoYXZlIHdvcmtl
ZCBoYXJkIHRvIGdldCB3aGVyZSB3ZSBhcmUgYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUgd2ls
bCBoYXZlIGVpZ2h0IHN3aW1tZXJzIGluIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIG1lZXQuIFRoZSBm
b3VyIGdpcmxzIGFyZSBqdW5pb3IgTW9sbHkgQ2hlbG92aXR6IGFuZCBmcmVzaG1lbiBNYWRlbGlu
ZSBEeWVyLCBKb3JkYW4gU3R1bXAgYW5kIEpvcmRhbiBCYWl0aC4gVGhlIGZvdXIgYm95cyBhcmUg
anVuaW9yIE1heCBEYXZpcyBhbmQgc29waG9tb3JlcyBKb3NoIElzb24sIEphY2sgU2F1bSBhbmQg
TWF4IE5peG9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SmFjayBhbmQgTW9sbHkgaGF2ZSBzdGF0ZSBleHBlcmll
bmNlIC4uLiBhbmQgZXZlcnlib2R5IGVsc2UgaXMgYSByb29raWUsJiM4MjIxOyBGaXJlc3RvbmUg
Y29hY2ggQ2luZHkgVmlyZG8gc2FpZC4gJiM4MjIwO0ZvcnR1bmF0ZWx5LCB0aGUgZnJlc2htZW4g
dGhhdCB3ZSBoYXZlIGhhdmUgYmVlbiB0aHJvdWdoIGEgbG90IG9mIGJpZyBtZWV0cy4gV2UgdHJ5
IHRvIGtlZXAgdGhlIGtpZHMgcmVsYXhlZC4gV2UgZG9uJiM4MjE3O3Qgc3RheSBkb3duIHRoZXJl
IGZvciB0aGUgc3RhdGUgbWVldCBiZWNhdXNlIHdlIGFyZSBzbyBjbG9zZS4gV2UgY2hvb3NlIHRv
IGNvbWUgYmFjayBhZnRlciBwcmVsaW1zIFtvbiBGcmlkYXldIHNvIHRoYXQgdGhleSBjYW4gc3Rh
eSBpbiB0aGVpciBvd24gaG9tZSBhbmQgZWF0IGhlYWx0aHkgZm9vZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IHRyeSB0byBrZWVwIHRoZW0gYXMgcmVsYXhlZCBhcyBwb3NzaWJsZSBiZWNhdXNlIHdoZW4gdGhl
eSBhcmUgcmVsYXhlZCB0aGV5IGFyZSBnb2luZyB0byBoYXZlIGZ1biwgYW5kIHdoZW4gdGhleSBo
YXZlIGZ1biB0aGV5IGFyZSBnb2luZyB0byBzd2ltIGZhc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NaWNoYWVs
IEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpW
YXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBo
aWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vcHJlcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0
ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.