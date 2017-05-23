All CATEGORIES
☰ Menu

City Series baseball championship: Ellet 4, Firestone 1

City Series baseball championship/Ellet 4, Firestone 1: Griffin Malick pitches Orangemen to third consecutive title

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: May 23, 2017 - 10:11 PM | Updated: May 24, 2017 - 05:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ellet's Jacob Kline (1) admires the City Series baseball championship trophy as the individual championship medals are given out after Ellet's 4-1 victory over Firestone Tuesday at Canal Park in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe25cut_01 Tony Dejak - AP
Reds 4, Indians 3: Reds score twice in ninth to hand closer Cody Allen and Indians a rare late defeat

CLEVELAND: The Indians suffered a rare ninth-inning loss, 4-3, to the Cincinnati Reds in a rain-delayed game Wednesday night at Progressive Field.

marla25cut_1
Marla Ridenour: Kyrie Irving’s special night previews the passing of the Cavaliers’ torch from LeBron James
browns25cut_2
Blindsided by trade to Browns, Brock Osweiler determined to become their starting QB: ‘My expectation is always to start’
Bob Dyer: Tribe’s scoreboard fails math
Browns quarterback Cody Kessler says improved arm strength frees him to be more aggressive, focus on other aspects of game
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next