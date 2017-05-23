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City Series baseball championship: Ellet 4, Firestone 1

City Series baseball championship/Ellet 4, Firestone 1: Griffin Malick pitches Orangemen to third consecutive title

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: May 23, 2017 - 10:11 PM | Updated: May 24, 2017 - 05:06 PM
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Ellet's Jacob Kline (1) admires the City Series baseball championship trophy as the individual championship medals are given out after Ellet's 4-1 victory over Firestone Tuesday at Canal Park in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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