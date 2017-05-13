City Series Track and Field: Buchtel girls, Firestone boys again win championships

PHA+VGhlIHB1YmxpYyBzY2hvb2xzIG9uIHRoZSB3ZXN0IHNpZGUgb2YgQWtyb24gY29udGludWVk
IHRoZWlyIHJlY2VudCBydW4gb2Ygc3VjY2VzcyBpbiB0aGUgQ2l0eSBTZXJpZXMgVHJhY2sgYW5k
IEZpZWxkIENoYW1waW9uc2hpcCBtZWV0IG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IEVsbGV0LjwvcD48cD5CdWNo
dGVsIGFuZCBGaXJlc3RvbmUgY29tYmluZWQgdG8gd2luIDI5IG9mIDMyIGV2ZW50cyBvbiBhIHN1
bm55IGFuZCBjcmlzcCBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSwgd2hpY2ggd2VudCA2LTAg
dGhpcyBzZWFzb24gaW4gYm90aCBib3lzIGFuZCBnaXJscyBkdWFsIG1lZXRzLCB3b24gdGhlIGJv
eXMgdGVhbSB0aXRsZSBmb3IgdGhlIGZvdXJ0aCB5ZWFyIGluIGEgcm93IHdpdGggMTg0IHBvaW50
cywgd2VsbCBhaGVhZCBvZiBydW5uZXItdXAgQnVjaHRlbCAoOTYgcG9pbnRzKS4gVGhlIEZhbGNv
bnMgaGF2ZSB3b24gc2l4IG9mIHRoZSBwYXN0IHNldmVuIGJveXMgY3Jvd25zLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQgaXMgbmljZSB0byBoYXZlIHRoZSBkZXB0aCBhbmQgdG8gc2VlIGtpZHMgdGhhdCB3b3Jr
IGhhcmQgaW4gcHJhY3RpY2UgZXZlcnlkYXkgY29tZSBvdXQgaGVyZSByZWFkeSB0byBjb21wZXRl
LCYjODIyMTsgRmlyZXN0b25lIGNvYWNoIFRpbSBDYXJyb2xsIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGFtIHBy
b3VkIG9mIHRoZXNlIGtpZHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnVjaHRlbCBnaXJscyB0ZWFtIHNj
b3JlZCAxODYgcG9pbnRzIGVuIHJvdXRlIHRvIGl0cyBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgdGl0bGUg
YW5kIGl0cyAzMm5kIGluIHRoZSBwYXN0IDM2IHllYXJzLiBGaXJlc3RvbmUgd2FzIHNlY29uZCB3
aXRoIDE1NyBwb2ludHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGFkIGEgbG90IG9mIHN1Y2Nlc3MgaW4g
dGhlIGZpZWxkIGV2ZW50cywmIzgyMjE7IEJ1Y2h0ZWwgY29hY2ggT3JsYW5kbyBHcmVlbiBzYWlk
LiAmIzgyMjA7VGVyeW5uIFdpbGxpYW1zLCBEcmV3IE9saXZlciwgS2F5bGEgSm9obnNvbiwgRGV6
dGFuaSBSb2JlcnRzIGFuZCBBbGxpYSBBbmRlcnNvbiBhbGwgZGlkIHdlbGwgYW5kIGp1bXAtc3Rh
cnRlZCB1cy4gVGhleSBnYXZlIHVzIGEgZ29vZCBzdGFydCwgYW5kIHRoZW4gW3NwcmludGVyc10g
RHlhbW9uZCBNeWVycyBhbmQgUmF5YW5uYWggVG9ycmVuY2UgdG9vayBjYXJlIG9mIHRoZSByZXN0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIHdvbiB0aGUgYm95cyAzLDIwMCByZWxheSBpbiA4OjM5
LjIwIHdpdGggU2FtIE1pY2hhZWwsIE1pY2hhZWwgU2NhbnRsaW5nLCBMdWtlIFNoYWhlZW4gYW5k
IERhdmlkIEhlcnIuIE1pY2hhZWwgYWxzbyB0cml1bXBoZWQgaW4gdGhlIDEsNjAwICg0OjQzLjI1
KSBhbmQgdGhlIDMsMjAwICgxMDozMy41MSksIGFuZCBIZXJyIHRvb2sgZmlyc3QgaW4gdGhlIDgw
MCAoMjowNS43NikuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB0cmllZCB0byBzY29yZSBwb2ludHMgaW4gYXMg
bWFueSBldmVudHMgYXMgd2UgY291bGQsJiM4MjIxOyBNaWNoYWVsIHNhaWQuICYjODIyMDtFdmVy
eW9uZSBpbiBkaXN0YW5jZSBkaWQgdGhlaXIgcGFydCwgYW5kIHRoZSBzcHJpbnRlcnMgYW5kIHBl
b3BsZSBpbiB0aGUgZmllbGQgZXZlbnRzIGRpZCB0aGVpciBwYXJ0LCB0b28uJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgRmFsY29ucyBhbHNvIHdvbiB0aGUgb3RoZXIgdGhyZWUgYm95cyByZWxheXMuIEp1c3Rp
biBNb29yZSwgSm9zaHVhIE1pdGNoZWxsLCBLZXZvbiBMb3VpcyBhbmQgRGFyc2h1biBXaWxsaWFt
cyB3b24gdGhlIDgwMCByZWxheSBpbiAxOjMwLjUxOyBUcmUmIzgyMTc7TWFpbmUgR3JheSwgS2Vu
ZGFsZSBTbWl0aCwgS2F5LUVsIEZsb3lkIGFuZCBNb29yZSBqb2luZWQgZm9yY2VzIHRvIGNyb3Nz
IGZpcnN0IGluIHRoZSA0MDAgcmVsYXkgaW4gNDQuODksIGFuZCBNaXRjaGVsbCwgTG91aXMsIE1v
b3JlIGFuZCBXaWxsaWFtcyB0b3BwZWQgdGhlIGZpZWxkIGluIHRoZSAxLDYwMCByZWxheSBpbiAz
OjMyLjIwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYWxsIHB1c2ggb3Vyc2VsdmVzLCBhbmQgd2UgYWx3YXlz
IHNheSwgJiM4MjE2O0hhcmQgcHJhY3RpY2VzIGFuZCBlYXN5IG1lZXRzLCYjODIxNzsmIzgyMDE7
JiM4MjIxOyBXaWxsaWFtcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG91ciBtYW50cmEuIEV2
ZXJ5b25lIGRpZCB0aGVpciBiZXN0IGFuZCBub3cgaXQgaXMgdGltZSB0byBmb2N1cyBvbiBkaXN0
cmljdHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUgYWxzbyBoYWQgZm91ciBvdGhlciBib3lzIHBs
YWNlIGZpcnN0IGluIGFuIGluZGl2aWR1YWwgZXZlbnQgJiM4MjEyOyBXaWxsaWFtcyBpbiB0aGUg
MzAwIGh1cmRsZXMgKDM5LjkyKSwgR3JheSBpbiB0aGUgaGlnaCBqdW1wICg2LTApLCBUYXlsb3Ig
TWFjayBpbiB0aGUgbG9uZyBqdW1wICgyMC03KSBhbmQgSmF5bGVuIEpvaG5zb24gaW4gdGhlIGRp
c2N1cyAoMTI2LTkpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIGdvb2QgZXhwZXJpZW5jZSwmIzgy
MjE7IHNhaWQgR3JheSwgYSBzZW5pb3Igd2hvIGVhcm5lZCB0aGUgQ2l0eSBTZXJpZXMgUGxheWVy
IG9mIHRoZSBZZWFyIGhvbm9yIGluIGJveXMgYmFza2V0YmFsbCB0aHJlZSBtb250aHMgYWdvLiAm
IzgyMjA7SSBoYXZlIGJlZW4gb24gdGhpcyB0ZWFtIGZvciBhYm91dCBhIG1vbnRoLiBJIGtuZXcg
d2l0aCBteSBhdGhsZXRpYyBhYmlsaXR5IHRoYXQgSSBjb3VsZCBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBoaWdo
IGp1bXAsIGFuZCBjb2FjaCBDYXJyb2xsIGdvdCBtZSBvdXQgaGVyZSB0byBjb21wZXRlIGFuZCBJ
IGhhZCBmdW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdWNodGVsIHNvcGhvbW9yZSBLaXJrbGFuZCBSb2JpbnMg
d29uIHRoZSBib3lzIDEwMCBtZXRlcnMgaW4gMTEuMTIgYW5kIHRoZSAyMDAgaW4gMjIuNzUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGRpZCB3ZWxsLCBidXQgSSBmZWVsIGxpa2UgSSBhbSBjYXBhYmxlIGRvaW5n
IGJldHRlciwmIzgyMjE7IFJvYmlucyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBhbSB0aGFua2Z1bCBmb3IgbXkg
c3ByaW50IGNvYWNoLCBEYXZpZCBCcm9hZGh1cnN0LCB3aG8gbW90aXZhdGVzIG1lIGFuZCBoZWxw
cyBtZSBzdHJpdmUgdG8gYmUgZ3JlYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LYXlsYSBKb2huc29uIGxlZCB0
aGUgQnVjaHRlbCBnaXJscyB0ZWFtIHdpdGggdmljdG9yaWVzIGluIHRoZSBoaWdoIGp1bXAgKDUt
MCksIHRoZSAxMDAgaHVyZGxlcyAoMTYuNDApIGFuZCB0aGUgMzAwIGh1cmRsZXMgKDUxLjAxKS4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgaGlnaGxpZ2h0IG9mIG15IGRheSB3YXMgdGhlIGhpZ2gganVtcCwm
IzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYWQgYSBQUi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwg
d29uIGZvdXIgb3RoZXIgaW5kaXZpZHVhbCBnaXJscyBldmVudHMgJiM4MjEyOyBNeWVycyBpbiB0
aGUgMTAwICgxMi41NyksIFRvcnJlbmNlIGluIHRoZSA0MDAgKDU3LjgxKSwgT2xpdmVyIGluIHRo
ZSBsb25nIGp1bXAgKDE0LTUuMjUpIGFuZCBEYW5hIEJlYXNsZXkgaW4gdGhlIDgwMCAoMjoyOC45
MykuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IEkgdGFrZSBhd2F5IGZyb20gdG9kYXkgaXMgdGhlIHRlYW13
b3JrIGFuZCB0aGUgbGVhZGVyc2hpcCB0aGF0IHdlIHNob3csJiM4MjIxOyBUb3JyZW5jZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SSB3YXNuJiM4MjE3O3QgZmVlbGluZyBjb25maWRlbnQgYWJvdXQgbXkgcmFjZXMg
YmVjYXVzZSBteSBhbmtsZSBpcyBib3RoZXJpbmcgbWUsIGJ1dCBteSB0ZWFtbWF0ZXMgRHlhbW9u
ZCBbTXllcnNdIGFuZCBDYW1pbGxlIFtIZW5kZXJzb25dIHN1cHBvcnRlZCBtZSBhbmQgcHJheWVk
IGZvciBtZS4gSSBmZWVsIGxpa2UgbXkgYmVzdCByYWNlIHRvZGF5IHdhcyB0aGUgNDAwLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QnVjaHRlbCBhbHNvIHdvbiB0aHJlZSByZWxheXMuIE9saXZlciwgTG9uZG9uIEdy
ZWVuLCBTaGF5YW5uYSBCcmF0Y2hlciBhbmQgVG9ycmVuY2Ugd29uIHRoZSA4MDAgaW4gMTo0My45
MTsgSGVuZGVyc29uLCBHcmVlbiwgT2xpdmVyIGFuZCBCcmF0Y2hlciB0b29rIGZpcnN0IGluIHRo
ZSA0MDAgaW4gNTAuNzg7IGFuZCBNeWVycywgQmVhc2xleSwgR3JlZW4gYW5kIFRvcnJlbmNlIHRl
YW1lZCB1cCB0byB3aW4gdGhlIDEsNjAwIGluIDQ6MTMuMzcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBiZXN0
IGV2ZW50cyB0b2RheSB3ZXJlIHRoZSA0eDQgYW5kIHRoZSAxMDAsJiM4MjIxOyBNeWVycyBzYWlk
LiAmIzgyMjA7VGhpcyB3YXMgbXkgZmlyc3QgdGltZSBydW5uaW5nIHRoZSAxMDAgYWxsIHNlYXNv
biBpbiBhIG1lZXQsIGJ1dCBJIHdvcmtlZCBvbiBteSBzdGFydHMgYSBsb3QgaW4gcHJhY3RpY2Uu
IEkgYW0ganVzdCBoYXBweSB0aGF0IHdlIG1hZGUgaXQgdGhyb3VnaCB0b2RheSBhbmQgd2Ugd29u
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIHdvbiB0aGUgMywyMDAgcmVsYXkgaW4gMTE6MDMuODgg
d2l0aCBTb3BoaWUgTmlla2FtcCwgS2F0aGVyaW5lIFNjYW50bGluZywgVmljdG9yaWEgTG9yZW56
b24gYW5kIE1lZ2FuIEdhcnJvLjwvcD48cD5OaWVrYW1wIGFsc28gY3Jvc3NlZCBmaXJzdCBpbiB0
aGUgMSw2MDAgKDU6NTMuMTUpIGFuZCB0aGUgMywyMDAgKDEyOjU1LjA0KS48L3A+PHA+T3RoZXIg
d2lubmVycyBpbmNsdWRlZCBGaXJlc3RvbmUmIzgyMTc7cyBKb3JkYW4gQmFpdGggKGdpcmxzIGRp
c2N1cywgMTA3LTYpIGFuZCBDaWFyYSBHaXNzdGFuZCAoZ2lybHMgMjAwLCAyNS4yNyk7IEJ1Y2h0
ZWwmIzgyMTc7cyBFcmljIFBvcnRpcyAoYm95cyA0MDAsIDUwLjUwKTsgTm9ydGgmIzgyMTc7cyBE
b21pbmljIEpvbmVzIChib3lzIDExMCBodXJkbGVzLCAxNC43MSk7IGFuZCBFYXN0JiM4MjE3O3Mg
RGUmIzgyMTc7QW5kcmUgQnJpbWFnZSAoYm95cyBzaG90IHB1dCwgNDgtNiYjMTkwOykgYW5kIEpl
bWFyaWVhIFNjb3R0LVdhcmQgKGdpcmxzIHNob3QgcHV0LCAzNC0yJiMxOTA7KS48L3A+PHA+TWlj
aGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
QUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwv
YT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBz
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBU
d2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.