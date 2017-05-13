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Track and field: City Series championship meet

City Series Track and Field: Buchtel girls, Firestone boys again win championships

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 06:32 PM
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(From left) Akron North's Dominic Jones, Firestone's Darshun Williams and Buchtel's Kirkland Robins compete in the 200-meter dash during the City Series track meet Saturday at Ellet High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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