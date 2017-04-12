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Softball: Archbishop Hoban vs. St. Vincent-St. Mary

High school softball / Archbishop Hoban 12, St. Vincent-St. Mary 0: Knights top rival Irish in Akron Racers Foundation Rubber City Rivalry Series

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 12, 2017 - 10:21 PM
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St. Vincent-St. Mary's Emma Strobel (right) tags out Archbishop Hoban's Allyssa Hagenbaugh stealing third in the fourth inning Wednesday at the Firestone Stadium softball complex in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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