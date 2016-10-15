High school tennis: Hudson’s Molly Sandberg, Cloverleaf’s Emily Dunbar, Louisville’s Kayla Pukys advance to state tournament

PHA+QkFUSCBUV1A6IEEgZGF5IHRoYXQgYmVnYW4gaW4gYnJpZ2h0IHN1bnNoaW5lIGFuZCBmaW5p
c2hlZCB1bmRlciB0aGUgbGlnaHRzIGluZG9vcnMgb25jZSBhZ2FpbiBmb3VuZCBNb2xseSBTYW5k
YmVyZyBzdGFuZGluZyB0YWxsZXN0IFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBTcHJpbmdzaWRlIFJhY3F1ZXQg
JmFtcDsgRml0bmVzcyBDbHViLjwvcD48cD5TYW5kYmVyZywgYSBIdWRzb24gc2VuaW9yLCBuZWVk
ZWQgdG8gd29yayBhIGxpdHRsZSBoYXJkZXIgdGhhbiB1c3VhbCBidXQgd29uIHRoZSBEaXZpc2lv
biBJIHNpbmdsZXMgY3Jvd24gb2YgdGhlIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIERpc3RyaWN0IGdpcmxzIHRl
bm5pcyB0b3VybmFtZW50IGluIHN0cmFpZ2h0IHNldHMuPC9wPjxwPkFscmVhZHkgd2l0aCBzZWNv
bmQtIGFuZCB0aGlyZC1wbGFjZSBmaW5pc2hlcyBpbiB0aGUgcGFzdCB0d28gc3RhdGUgdG91cm5h
bWVudHMsIFNhbmRiZXJnIHdpbGwgYXR0ZW1wdCB0byBnbyBhIHN0ZXAgZnVydGhlciB3aGVuIHRo
aXMgeWVhciYjODIxNztzIHN0YXRlIGNvbXBldGl0aW9uIHRha2VzIHBsYWNlIEZyaWRheSBhbmQg
U2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIExpbmRuZXIgVGVubmlzIEZhbWlseSBDZW50ZXIgaW4gTWFzb24uPC9w
PjxwPlNoZSB3aWxsIGJlIGpvaW5lZCBieSB0aHJlZSBvdGhlciBhcmVhIHF1YWxpZmllcnMgaW4g
c2luZ2xlcyAmIzgyMTI7IENsb3ZlcmxlYWYmIzgyMTc7cyBFbWlseSBEdW5iYXIgaW4gRGl2aXNp
b24gSUkgYW5kIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBFbWlseSBUaG9tYXMgYW5kIExvdWlzdmlsbGUmIzgy
MTc7cyBLYXlsYSBQdWt5cyAmIzgyMTI7IGFsb25nIHdpdGggZG91YmxlcyB0ZWFtcyBmcm9tIEdy
ZWVuLCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIGFuZCB0d28gZnJvbSBXYWxzaCBKZXN1aXQgaW4gRGl2
aXNpb24gSSBhZnRlciBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGZpbmFscy4gVG9wIHNpeCBpbiBEaXZpc2lv
biBJIGFuZCB0aGUgdG9wIGZvdXIgaW4gRGl2aXNpb24gSUkgYWR2YW5jZS48L3A+PHA+U2FuZGJl
cmcsIGEgQ29ybmVsbCBVbml2ZXJzaXR5IHJlY3J1aXQsIHN1cnZpdmVkIGEgdGllYnJlYWtlciBp
biB0aGUgZmlyc3Qgc2V0IGZvciBhIDctNiAoMTAtOCksIDYtMyB2aWN0b3J5IGluIHRoZSBmaW5h
bHMgb3ZlciBzb3Bob21vcmUgQW5uYSBSb2dnZW5idXJrIG9mIFJvY2t5IFJpdmVyIE1hZ25pZmlj
YXQuPC9wPjxwPlRoZSBmaXJzdCBzZXQgc3RheWVkIG9uIHNlcnZlIHVudGlsIFNhbmRiZXJnIGJy
b2tlIGZvciBhIDYtNSBsZWFkLCBidXQgUm9nZ2VuYnVyayAmIzgyMTI7IGFsc28gYSBzdGF0ZSBx
dWFsaWZpZXIgbGFzdCB5ZWFyICYjODIxMjsgcmVzcG9uZGVkIHdpdGggYSBicmVhayBvZiBoZXIg
b3duIHRvIG1ha2UgaXQgNi02LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCB0aWVicmVha2VyIHdhcyByZWFs
bHkgY2xvc2UsJiM4MjIxOyBTYW5kYmVyZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBmZWVsIGxpa2UgSSBkdWcg
ZGVlcCBhbmQgSSBwbGF5ZWQgbXkgd2F5IG91dCBvZiBpdC4gQWZ0ZXIgdGhhdCwgSSBmZWx0IGxp
a2UgSSBoYWQgYSBsaXR0bGUgbW9yZSBjb25maWRlbmNlIHRoYW4gSSBkaWQgaW4gdGhlIGZpcnN0
IHNldC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0d28gYWxzbyBmYWNlZCBvZmYgaW4gYSByZWd1bGFyLXNl
YXNvbiBkdWFsIG1hdGNoLCB3aXRoIFNhbmRiZXJnIHByZXZhaWxpbmcgNi0yLCA2LTQuPC9wPjxw
PlJvZ2dlbmJ1cmsgd2lsbCBhbHNvIGFkdmFuY2UgdG8gc3RhdGUgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgY29u
c2VjdXRpdmUgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYWx3YXlzIGZlZWwgZm9yIE1vbGx5LCYjODIy
MTsgc2FpZCBIdWRzb24gY29hY2ggVGltIE1vcmdhbi4gJiM4MjIwO0V2ZXJ5Ym9keSBoYXMgc3Vj
aCBoaWdoIGV4cGVjdGF0aW9ucyBmb3IgTW9sbHkgYmVjYXVzZSBzaGUmIzgyMTc7cyBkb25lIHNv
IHdlbGwuIEkgdGhvdWdodCBtYXliZSBlYXJseSBvbiBzaGUgd2FzIGp1c3QgYSBsaXR0bGUgb2Zm
IG9mIGhlciBnYW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoYXQgc2hlIHBs
YXllZCBhcyB3ZWxsIGFzIHNoZSBjYW4sIGJ1dCBhIHNpZ24gb2YgYSBjaGFtcGlvbiBbaXNdIHlv
dSB3aW4gb24gdGhlIGRheSB5b3UmIzgyMTc7cmUgbm90IHBsYXlpbmcgeW91ciBiZXN0IGFuZCBz
aGUgZGlkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEdyZWVuIGRvdWJsZXMgdGVhbSBvZiBqdW5pb3IgaWRl
bnRpY2FsIHR3aW5zIE1hcmlhIGFuZCBBbm5lIFNpdmljayB3b24gYSBtYXJhdGhvbiBEaXZpc2lv
biBJIHNlbWlmaW5hbCBtYXRjaCBvZiBtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUgaG91cnMgb3ZlciBIb292ZXIm
IzgyMTc7cyBzb3Bob21vcmUgSGFsbGllIEh1bnQgYW5kIHNlbmlvciBBbGVzc2EgS29pbm9nbG91
IDYtNCwgNi03ICg1LTcpLCA3LTYgKDctNCkuPC9wPjxwPlRoZSBTaXZpY2tzIHRoZW4gbG9zdCBp
biB0aGUgZmluYWxzIHRvIGFub3RoZXIgc2lzdGVyIHRlYW0sIENhbmZpZWxkJiM4MjE3O3MgSGFu
bmFoIGFuZCBTeWRuZXkgQ2lhbmNpb2xhLCA2LTEsIDYtMi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O3MgZGVmaW5pdGVseSBleGhhdXN0aW5nIHBoeXNpY2FsbHkgYW5kIG1lbnRhbGx5LCYjODIyMTsg
c2FpZCBNYXJpYSBTaXZpY2suICYjODIyMDtZb3UganVzdCBoYXZlIHRvIHJlY292ZXIgYXMgcXVp
Y2sgYXMgeW91IGNhbiBhbmQgZ2V0IG91dCB0aGVyZSByZWFkeSB0byBwbGF5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhlIFNpdmljayB0d2lucywgd2hvIGJvdGggcGxheSBzaW5nbGVzIGR1cmluZyB0aGUgcmVn
dWxhciBzZWFzb24sIHdpbGwgYmUgbWFraW5nIHRoZWlyIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBzdGF0
ZSB0b3VybmV5IGFzIGEgdGVhbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkga25vdyBlYWNoIG90aGVyJiM4
MjE3O3MgZ2FtZXMgc28gd2VsbCwmIzgyMjE7IEdyZWVuIGNvYWNoIFN1ZSBDaWNjb2xpbmkgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0FuZCB0aGV5IGhhdmUgdGhpcyBzaXN0ZXIvdHdpbiBib25kIHRoYXQga2VlcHMg
dGhlbSB0b2dldGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkh1bnQgYW5kIEtvaW5vZ2xvdSBhY3R1YWxseSBi
ZWF0IHRoZSBTaXZpY2tzIGluIHRocmVlIHNldHMgaW4gVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBzZWN0aW9u
YWwgbWF0Y2guIFRoZSBIb292ZXIgcGFpciBsb3N0IHRoZWlyIHRoaXJkLXBsYWNlIG1hdGNoIHRv
IE1hZ25pZmljYXQmIzgyMTc7cyBNb2xseSBCYXVlciBhbmQgQW5hIExvcGV6IDYtMSwgNC02LCA2
LTIuPC9wPjxwPldhbHNoJiM4MjE3O3MgU2t5ZSBIYXJ3b29kIGFuZCBQYWlnZSBDYXJtaWNoYWVs
IGRlZmVhdGVkIHRlYW1tYXRlcyBDYXJvbGluZSBhbmQgTWVnYW4gSGlzc29uZyBpbiB0aGUgZmlm
dGgtcGxhY2UgbWF0Y2gsIGJ1dCBib3RoIHBhaXJzIGVhcm5lZCBzdGF0ZSBiZXJ0aHMuPC9wPjxw
PkR1bmJhciwgYSBzdGF0ZSBydW5uZXItdXAgbGFzdCB5ZWFyLCBsb3N0IGhlciBzZW1pZmluYWwg
aW4gdGhyZWUgc2V0cyB0byBIYXRoYXdheSBCcm93biYjODIxNztzIExhdXJlbiBHaWxsaW5vdiAm
IzgyMTI7IHdobyB3b24gU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBEaXZpc2lvbiBJSSBzaW5nbGVzIGRpc3Ry
aWN0IGNyb3duICYjODIxMjsgYnV0IGZpbmlzaGVkIHRoaXJkIHdoZW4gb3Bwb25lbnQgTWFkZGll
IEx5bmNoIG9mIEhhdGh3YXkgQnJvd24gcmV0aXJlZCB3aXRoIGFuIGluanVyeS48L3A+PHA+VGhv
bWFzIHJldGlyZWQgZnJvbSBoZXIgdGhpcmQtcGxhY2UgbWF0Y2ggd2l0aCBXZXN0bGFrZSYjODIx
NztzIEVtbWEgUGVlbGVyIHdpdGggYW4gZWxib3cgaW5qdXJ5IGJ1dCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBi
ZSByZWFkeSBmb3Igc3RhdGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.