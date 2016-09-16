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LeBron James Family Foundation donates uniforms to Firestone athletes

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: September 16, 2016 - 01:05 PM | Updated: September 18, 2016 - 01:03 AM
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Firestone High School's Ciara Gissstand (left), Justin Moore, and Kade Peets unveil new uniforms given by the LeBron James Family Foundation as part of their uniform drop series at Firestone High School on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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