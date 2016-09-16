All CATEGORIES
☰ Menu

LeBron James Family Foundation donates uniforms to Firestone athletes

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: September 16, 2016 - 01:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Firestone High School's Ciara Gissstand (left), Justin Moore, and Kade Peets unveil new uniforms given by the LeBron James Family Foundation as part of their uniform drop series at Firestone High School on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe17cut_01 David Dermer - AP
Indians 11, Tigers 4: Mike Napoli powers Indians past Tigers; magic number to clinch division down to nine

CLEVELAND: In one of the bigger individual games this season, the Indians grabbed an early lead and held the Detroit Tigers down in an 11-4 win Friday night that added clarity to the American League Central Division race.

firelebron17cut_01
LeBron James Family Foundation donates uniforms to Firestone athletes
browns17cut_01
Browns running back Isaiah Crowell aiming for breakout performance on day Jim Brown statue to be unveiled
revhig17cut_01
High school football/Highland 48, Revere 0: Chris Burnside, Evan Kasulones power Hornets to big win
tribeafghan17cut
Longtime Indians fan Jacque Mazey shows her loyalty by crocheting 48 afghans for players, staff
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next