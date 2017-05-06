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Clem Caraboolad MEMORIAL Award

Clem Caraboolad Award: Ellet’s Chuck Shuman earns Coach of the Year honor

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 6, 2017 - 10:29 PM | Updated: May 8, 2017 - 10:15 AM
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Clem Caraboolad Award winner Chuck Shuman, coach of the Ellet softball team, smiles as he speaks with officials prior to the start of a softball game at Davenport Park on April 25 in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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