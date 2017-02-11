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Girls swimming: Division I sectionals

Division I girls sectional swimming: Walsh’s Hanna Gresser and Carly Hart win multiple events; Hudson captures 10th team title in a row

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 11, 2017 - 08:29 PM
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Aurora's Claire Schiopota competes in the Girls 200 Yard IM at the Boys and Girls North Sectional at Ocasek Natatorium on Saturday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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