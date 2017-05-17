All CATEGORIES
☰ Menu

Division I softball district final: Walsh Jesuit 9, Wadsworth 3

Division I softball district final / Walsh Jesuit 9, Wadsworth 3: Top-seeded Warriors ride eight-run third inning to regional berth

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 17, 2017 - 09:55 PM

MORE IN SPORTS

tribe19web Nathan Denette - AP
Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’

CLEVELAND: Indians shortstop Francisco Lindor is aware of the criticisms some have with his decision to bunt in certain situations.

marla19cut_03
Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love is epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal
cavsjr19cut
Cavaliers’ J.R. Smith admits he’s a flower guy after his touching NICU Mother’s Day surprise
Cavaliers notebook: While they saw no dirty play from Celtics, Cavs prepare for physical, chippy Game 2 battle
browns19cut
Browns notebook: Report says rookie Howard Wilson won’t need surgery on fractured kneecap, but team has no update on status
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next