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Division I softball district final: Walsh Jesuit 9, Wadsworth 3

Division I softball district final / Walsh Jesuit 9, Wadsworth 3: Top-seeded Warriors ride eight-run third inning to regional berth

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 17, 2017 - 09:55 PM

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