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Perry 30,  GlenOak 24

High school football/Perry 30, GlenOak 24: Panthers rally from 24-3 deficit to stun Golden Eagles, capture Federal League title

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: October 28, 2016 - 10:56 PM | Updated: October 29, 2016 - 01:04 AM
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