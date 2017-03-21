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Football: East’s Devanier Floyd, Ramon Fields commit to play at the University of Akron

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 21, 2017 - 08:27 PM

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