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Girls basketball:  Barberton 71, Mogadore 46

Girls basketball / Barberton 71, Mogadore 46: Magics roll over short-handed Wildcats

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: February 4, 2017 - 09:19 PM

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