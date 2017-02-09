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High school girls basketball: Buchtel 59, Firestone 44

Girls basketball / Buchtel 59, Firestone 44: Armani Jackson scores 28 points to lead Griffins to victory in City Series postseason final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 9, 2017 - 10:35 PM | Updated: February 10, 2017 - 02:44 PM
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Buchtel's Armani Jackson puts up a shot on a fast break ahead of Firestone's La'Quasia Johnson in the fourth quarter of the City Series championship game on Thursday at Firestone High School in Akron. Buchtel won 59-44. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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