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High school girls basketball: Buchtel 59, Firestone 44

Girls basketball / Buchtel 59, Firestone 44: Armani Jackson scores 28 points to lead Griffins to victory in City Series postseason final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 9, 2017 - 10:35 PM
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Firestone's Li'Onna Wahid (right) looses the ball on the head of Buchtel's Sharon Tuck-Hayden in the second quarter of the City Series championship game on Thursday at Firestone High School in Akron. Buchtel won 59-44. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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