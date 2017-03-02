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Girls basketball | Division I district final: Canton McKinley 37, Stow 36

Girls basketball / Canton McKinley 37, Stow 36: Kierstan Bell’s game-winning 3-pointer lifts McKinley to Division I district final victory

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 10:37 PM
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Canton McKinley players celebrate after Kierstan Bell (center) sank a three point shot in the final seconds against Stow to win the Division I district championship game on Thursday at St. Vincent-St. Mary High School in Akron. Canton McKinley won 37-36. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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