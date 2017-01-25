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Girls basketball: Canton McKinley 45, Jackson 32

Girls basketball/Canton McKinley 45, Jackson 32: Bulldogs extend winning streak over Polar Bears to 20 in a row

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: January 25, 2017 - 11:02 PM
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McKinley's ALandria Terrell (left) and Jackson's Taylor Mikesell go for a rebound during the second quarter of their game Wednesday at the Canton Memorial Field House. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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