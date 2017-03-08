Girls basketball / Gilmour Academy 68, Chippewa 47: Lancers ride 31-point third quarter to rout of Chipps in Division III regional semifinal

PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEFub3RoZXIgYmFubmVyIHNlYXNvbiBtZXQgYW4gYWJydXB0IGVu
ZGluZyBmb3IgQ2hpcHBld2EgV2VkbmVzZGF5IGluIGEgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgRGl2aXNpb24g
SUlJIHJlZ2lvbmFsIHNlbWlmaW5hbC48L3A+PHA+QSBHYXRlcyBNaWxscyBHaWxtb3VyIEFjYWRl
bXkgdGVhbSB0aGF0IHBvc3Nlc3NlZCB3ZWFwb25zIGluIGFidW5kYW5jZSBwcm92ZWQgdG9vIG11
Y2ggZm9yIHRoZSBDaGlwcHMsIHdob3NlIHN0YXRlIHRpdGxlIGRyZWFtcyB0dXJuZWQgbmlnaHRt
YXJpc2ggaW4gYSA2OC00NyBsb3NzLjwvcD48cD5BbmQgaXQgd2FzIHRoZSBzZWNvbmQgeWVhciBp
biBhIHJvdyB0aGVpciBzZWFzb24gZW5kZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgc2FtZSB0ZWFtLiBDaGlwcGV3
YSBsb3N0IHRvIEdpbG1vdXIgNjItNTIgaW4gdGhlIHJlZ2lvbmFsIGZpbmFsIGluIDIwMTYuPC9w
PjxwPlRyYWlsaW5nIDI5LTE2IGF0IGhhbGZ0aW1lIFdlZG5lc2RheSwgQ2hpcHBld2EgKDIxLTUp
IG5lZWRlZCBhIGZhc3Qgc3RhcnQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gbW91bnQgYSBjaGFs
bGVuZ2UuIEp1c3QgdGhlIG9wcG9zaXRlIGhhcHBlbmVkLjwvcD48cD5BIDMxLXBvaW50IHRoaXJk
IHF1YXJ0ZXIsIHdpdGggR2lsbW91ciAoMjEtNSkgbWFraW5nIGEgcmVtYXJrYWJsZSA3LW9mLTgg
ZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdlLCBtYWRlIGl0IDYxLTI5IGFmdGVyIHRocmVlIHBlcmlvZHMuIEFu
ZCB0aGF0IHJlbmRlcmVkIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBtb290LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhl
eSYjODIxNztyZSBqdXN0IGEgd2VsbC1yb3VuZGVkIHRlYW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIENoaXBwZXdh
IGNvYWNoIERlbm5pcyBTY2hyb2NrLCB3aG8gZ3VpZGVkIHRoZSBDaGlwcHMgdG8gdGhlaXIgdGhp
cmQgY29uc2VjdXRpdmUgcmVnaW9uYWwgYXBwZWFyYW5jZS4gJiM4MjIwO1lvdSBwaWNrIHlvdXIg
cG9pc29uLCBhbmQgd2UgZmVsdCB0aGF0IGl0IHdhcyB2ZXJ5IGltcG9ydGFudCBmb3IgdXMgdG8g
Y29udHJvbCB0aGVpciAzWy1wb2ludCBzaG9vdGVyc10gYW5kIHRyeSB0byBkbyBvdXIgYmVzdCBv
biBbTmF6XSBIaWxsbW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBodXNreSwgNi1mb290LTIganVuaW9yLCBI
aWxsbW9uIGdhdmUgdGhlIENoaXBwcyBmaXRzIGFyb3VuZCB0aGUgYmFza2V0LiBCYWNraW5nIGRv
d24gZGVmZW5kZXJzLCBzaGUgc2NvcmVkIDE1IG9mIGhlciBnYW1lLWhpZ2ggMjIgcG9pbnRzIGlu
IHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLjwvcD48cD5IaWxsbW9uIGFsc28gZ3JhYmJlZCAxNCByZWJvdW5kcywg
MTAgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IEhpbGxtb24gZG9lcyBzbyB3
ZWxsIFtpc10gc2hlIGdldHMgdGhlIHNlY29uZCBzaG90LCYjODIyMTsgU2Nocm9jayBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhhdCBtYWtlcyBoZXIgdGhlIGJldHRlciBwbGF5ZXIuIFNoZSBpcyBwcm9iYWJseSBv
bmUgb2YgdGhlIG1vc3QgYWN0aXZlIG9mZmVuc2l2ZSByZWJvdW5kZXJzIEkmIzgyMTc7dmUgc2Vl
biBpbiBhIGxvbmcgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoZSBzY29yZWQgYW5vdGhlciBzZXZlbiBw
b2ludHMgaW4gdGhlIHRoaXJkIHBlcmlvZCwgYnV0IHdhcyBtb3N0bHkgY29udGVudCB0byBwYXNz
IHRvIGEgYmV2eSBvZiAzLXBvaW50IHNob290ZXJzLiBFbW1hIEd1cmxleSwgYSA1LTgganVuaW9y
LCBzY29yZWQgMTQgb2YgaGVyIDE3IHBvaW50cyBpbiB0aGUgcXVhcnRlciwgZHJpbGxpbmcgYWxs
IGZvdXIgb2YgaGVyIGF0dGVtcHRzIGZyb20gbG9uZyByYW5nZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1tIaWxs
bW9uXSB3YW50cyB0byBraWNrIGl0IG91dCwmIzgyMjE7IFNjaHJvY2sgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1
dCB3ZSBoYWQgdG8gZ2FtYmxlLCB0b28uIEkgbWVhbiB3ZSBoYWQgdG8gZ2FtYmxlIHRvIHRyeSB0
byBnZXQgYmFjayBpbiB0aGUgZ2FtZSBhbmQgd2UgYWN0dWFsbHkgc3RhcnRlZCB0byBoaXQgc29t
ZSBzaG90cywgdG9vLiBCdXQgYSBsaXR0bGUgdG9vIGxhdGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DaGlwcGV3
YSBuZXZlciBsZWQsIHRyYWlsaW5nIDEzLTggYWZ0ZXIgb25lIHF1YXJ0ZXIuIEEgMTItMyBzZWNv
bmQtcXVhcnRlciBHaWxtb3VyIHJ1biBidWlsdCB0dXJuZWQgaXQgaW50byBhIGRvdWJsZS1kaWdp
dCBtYXJnaW4uPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBMYW5jZXJzIHNjb3JlZCB0aGUgZmlyc3QgZWlnaHQg
cG9pbnRzIGNvbWluZyBvdXQgb2YgaGFsZnRpbWUsIGEgNy0yIHJ1biBieSB0aGUgQ2hpcHBzIGJy
aWVmbHkgY3V0IHRoZSBtYXJnaW4gdG8gMzktMjQsIGJ1dCB0aGUgTGFuY2VycyByZXNwb25kZWQg
d2l0aCBhbiAxMS1wb2ludCBidXJzdC48L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgYWN0dWFsbHkgb3V0c2NvcmVk
IEdpbG1vdXIgMTgtOCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIsIHdpdGggcmVzZXJ2ZXMgcGxheWlu
ZyB0aGUgY2xvc2luZyBtaW51dGVzLjwvcD48cD5Ud28gc2VuaW9ycyBjbG9zZWQgdGhlaXIgcHJl
cCBjYXJlZXJzIHdoaWxlIHNjb3JpbmcgaW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgZm9yIHRoZSBDaGlwcHMu
IExleGkgS2Fyb3ZlYyBoYWQgYSB0ZWFtLWhpZ2ggMTMgcG9pbnRzIGFuZCA2LTAgcG9pbnQgZ3Vh
cmQgVGF5bG9yIFJpY2hhcmRzIGFkZGVkIDExLjwvcD48cD5DaGlwcGV3YSBtYWRlIGl0IHRvIHRo
ZSBzdGF0ZSBmaW5hbCBmb3VyIHR3byB5ZWFycyBhZ28sIGJ1dCB3aWxsIGhhdmUgdG8gd2FpdCBh
bm90aGVyIHllYXIgdG8gdHJ5IGFnYWluLiBTY2hyb2NrLCB3aG8gaGFzIG1vcmUgdGhhbiA2MDAg
Y2FyZWVyIHZpY3RvcmllcywgbGVkIHRoZSBDaGlwcHMgdG8gdGhlIHN0YXRlIGZpbmFscyBpbiAx
OTk0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHRoZXJlLCBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4g
YXJvdW5kLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZ290IGEgZmV3IHdpbnMuIEFuZCBJJiM4
MjE3O3ZlIGdvdCBhIGdvb2QgZmVlbGluZyB3ZSBjb3VsZCBiZSBiYWNrIG5leHQgeWVhciBoZXJl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVhZCB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNv
bS9wcmVwczwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.