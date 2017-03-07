Girls basketball/Norton 55, Norwalk 50: Jimi Howell, Abbey Murawski guide Panthers past Truckers in Division II regional semifinal

PHA+TUFOU0ZJRUxEOiBTZW5pb3IgSmltaSBIb3dlbGwgYW5kIGp1bmlvciBBYmJleSBNdXJhd3Nr
aSBzbGFwcGVkIGhhbmRzIGFuZCBodWdnZWQgdGhlaXIgdGVhbW1hdGVzIFR1ZXNkYXksIGFuZCB0
aGVuIG1hZGUgdGhlaXIgd2F5IG92ZXIgdG8gdGhlIHN0dWRlbnQgc2VjdGlvbi48L3A+PHA+SXQg
d2FzIGNlbGVicmF0aW9uIHRpbWUgZm9yIEhvd2VsbCwgTXVyYXdza2kgYW5kIGV2ZXJ5b25lIGVs
c2UgaW4gTm9ydG9uIGdlYXIgYWZ0ZXIgdGhlIFBhbnRoZXJzIGRlZmVhdGVkIHRoZSBOb3J3YWxr
IFRydWNrZXJzIDU1LTUwIGluIGEgRGl2aXNpb24gSUkgZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbCByZWdpb25h
bCBzZW1pZmluYWwgYXQgTWFuc2ZpZWxkJiM4MjE3O3MgUGV0ZSBIZW5yeSBHeW1uYXNpdW0uPC9w
PjxwPkhvd2VsbCBzY29yZWQgMTcgcG9pbnRzIGFuZCBncmFiYmVkIDEwIHJlYm91bmRzLCBhbmQg
TXVyYXdza2kgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cyBhcyB0aGUgUGFudGhlcnMgKDIyLTUpIGV4dGVuZGVk
IHRoZWlyIHNlYXNvbiBhdCB0aGUgZXhwZW5zZSBvZiB0aGUgVHJ1Y2tlcnMgKDIxLTYpLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSB3YW50ZWQgaXQgYSBsaXR0bGUgYml0IG1vcmUsJiM4MjIxOyBI
b3dlbGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgd29ya2VkIHNvIGhhcmQgZm9yIHRoaXMuIFRoZSB0
aG91Z2h0IG9mIGxvc2luZyBhZnRlciB3ZSBoYXZlIGNvbWUgdGhpcyBmYXIgaXMganVzdCBub3Qg
YWNjZXB0YWJsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIGFuIGV4Y2l0aW5nIG5pZ2h0LiBJdCB3
YXMgZ3JlYXQgdG8gc2VlIG91ciBzdHVkZW50IHNlY3Rpb24gY29tZSBvdXQgaGVyZS4gVGhpcyBp
cyBvdmVyIGFuIGhvdXIgYXdheSwgYW5kIGp1c3QgdG8gaGF2ZSBhbGwgb2YgdGhlIHN1cHBvcnQg
ZnJvbSB0aGUgZmFucyBhbmQgdGhlIGNvbW11bml0eSByZWFsbHkgaGVscGVkIHB1bXAgdXMgdXAu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3J0b24gd2lsbCByZXR1cm4gdG8gTWFuc2ZpZWxkIG9uIEZyaWRheSB0
byBtZWV0IE90dGF3YS1HbGFuZG9yZiBvciBDbHlkZSBhdCA3OjMwIHAubS4gaW4gYSByZWdpb25h
bCBmaW5hbC4gTm9ydG9uJiM4MjE3O3MgbGFzdCB0cmlwcyB0byBhIHJlZ2lvbmFsIGZpbmFsIGlu
IGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGwgY2FtZSBpbiAxOTk5IGFuZCAyMDAwLiBUaGUgUGFudGhlcnMgcmVh
Y2hlZCB0aGUgc3RhdGUgYnJhY2tldCBpbiBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsIGluIDE5ODAgYW5kIDE5
ODYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBwb3VuZGVkIHRoZSBiYWxsIGluc2lkZSBhbmQgbWFkZSBhIGxv
dCBvZiBpbnNpZGUgc2hvdHMsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIHRvIHNlY3Vy
ZSB0aGUgbGVhZCwmIzgyMjE7IE11cmF3c2tpIHNhaWQuPC9wPjxwPk5vcndhbGsgbGVkIDE0LTEz
IGFmdGVyIG9uZSBxdWFydGVyLCBhbmQgdGhlIHRlYW1zIHdlcmUgdGllZCAyNS0yNSBhdCBoYWxm
dGltZS4gVGhlIDUtZm9vdC0xMCBNdXJhd3NraSBzY29yZWQgMTIgb2YgaGVyIDE2IHBvaW50cyBp
biB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuIEhvd2VsbCwgYWxzbyA1LTEwLCBzY29yZWQgZWlnaHQgb2YgaGVy
IDE3IHBvaW50cyBpbiB0aGUgZmluYWwgMTYgbWludXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHN1cnZp
dmVkIHRvZGF5LCYjODIyMTsgTm9ydG9uIDE0dGgteWVhciBjb2FjaCBCcmlhbiBNaWxsZXIgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1dlIGRpZCBub3QgcGxheSB2ZXJ5IHdlbGwuIFdlIG1pc3NlZCBhIGxvdCBvZiBl
YXN5IHNob3RzIGFuZCBmcmVlIHRocm93cy4gV2Ugd2VyZSB1cCBzaXggWzQ4LTQyXSBhbmQgbWlz
c2VkIHRocmVlIG9uZS1hbmQtb25lIGZyZWUgdGhyb3dzIGluIGEgcm93LiBUaGF0IGlzIGNvc3Rs
eSwgYnV0IHdlIHN0aWxsIGJhdHRsZWQgZGVmZW5zaXZlbHkuIFdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhbGxv
dyB0aGVtIHRvIHNjb3JlLCBhbmQgd2Uga2VwdCBnZXR0aW5nIGNoYW5jZXMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGF0IGlzIGEgY3JlZGl0IHRvIHRoZSBraWRzLiBXaGVuIFs1LTQgc29waG9tb3JlIGd1YXJk
XSBCcnlhbmEgSG91c2xleSBmb3VsZWQgb3V0IFt3aXRoIDM6NDQgdG8gZ28gaW4gdGhlIGZvdXJ0
aCBxdWFydGVyXSB3ZSB3ZXJlIG9uIHRoZSBlZGdlIGEgbGl0dGxlIGJpdCwgYnV0IHdlIGhlbGQg
dHJ1ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vcnRvbiBsZWQgNDItMzkgdGhyb3VnaCB0aHJlZSBxdWFydGVy
cy4gSG93ZWxsIG1hZGUgYSBsYXl1cCB0byBnaXZlIE5vcnRvbiBpdHMgNDgtNDIgbGVhZCB3aXRo
IGZvdXIgbWludXRlcyB0byBnbywgYW5kIHRoZSBQYW50aGVycyYjODIxNzsgYWR2YW50YWdlIHJl
YWNoZWQgNDktNDIgd2l0aCAyOjQ2IHRvIGdvIHdoZW4gNS02IGp1bmlvciBKb3JkYW4gQmlyZCBt
YWRlIGEgZnJlZSB0aHJvdy48L3A+PHA+Tm9yd2FsayBrZXB0IGNvbXBldGluZywgYnV0IE5vcnRv
biBoZWxkIG9uIGZvbGxvd2luZyBhIGxheXVwIGJ5IE11cmF3c2tpLCB0d28gZnJlZSB0aHJvd3Mg
YnkgNS0zIHNvcGhvbW9yZSBMb2dhbiBGYXZvciBhbmQgYSBmcmVlIHRocm93IGFwaWVjZSBieSBC
aXJkIGFuZCBNdXJhd3NraS48L3A+PHA+SG91c2xleSwgRmF2b3IsIEJpcmQsIHNvcGhvbW9yZSBL
ZWxzZXkgSG9zZXksIGp1bmlvciBTYXJhaCBTaGVhcmVyIGFuZCBzb3Bob21vcmUgTmljb2xlIExl
c3RlciBjb21iaW5lZCB0byBzY29yZSAyMiBwb2ludHMgZm9yIE5vcnRvbi4gPC9wPjxwPlNlbmlv
ciBKaXNlbGxlIFRob21hcyAoMTUgcG9pbnRzLCAxMiByZWJvdW5kcyk7IGp1bmlvciBKYXNtaW5l
IFRob21hcyAobmluZSBwb2ludHMsIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzKSBhbmQgc29waG9tb3JlIE1hcmx5
IEdlcmV0eiAoZWlnaHQgcG9pbnRzKSBwYWNlZCBOb3J3YWxrLjwvcD48cD5Ob3J3YWxrIGZpbmlz
aGVkIHRoaXJkIGluIHRoZSBOb3J0aGVybiBPaGlvIExlYWd1ZSBiZWhpbmQgQmVsbGV2dWUgYW5k
IFNoZWxieSwgYW5kIHRoZW4gdGhlIFRydWNrZXJzIGVsaW1pbmF0ZWQgdGhlIFJlZG1lbiBhbmQg
V2hpcHBldHMgaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSBqdXN0IHByb3Vk
IG9mIG15IGtpZHMsJiM4MjIxOyBOb3J3YWxrIGNvYWNoIEJyb2NrIE1hbmxldCBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SmlzZWxsZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgMTAwIHBlcmNlbnQsIGFuZCBJIHRob3VnaHQgb3VyIGtp
ZHMgcGxheWVkIGFzIGhhcmQgYXMgdGhleSBwb3NzaWJseSBjb3VsZC4gVGhleSBsZWZ0IGV2ZXJ5
dGhpbmcgb3V0IG9uIHRoZSBmbG9vci4gSW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLCB3ZSBoaXQga2lu
ZCBvZiBhIGNvbGQgc3RyZWFrLiBXZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcHV0IHRoZSBiYWxsIGluIHRoZSBi
YXNrZXQsIGFuZCB0aGV5IHdlcmUgYWJsZSB0byBnZXQgc29tZSBiYXNrZXRzIGFuZCBleHRlbmQg
dGhlIGxlYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNb3N0bHksIHRoZSBnYW1lIGNhbWUgZG93biB0byB0dXJu
b3ZlcnMuIFdlIHR1cm5lZCB0aGUgYmFsbCBvdmVyIHRvbyBtdWNoLiBXZSBoYWQgMjUgdG90YWwg
YW5kIHRoZXkgaGFkIDEzLiBJIHRoaW5rIHRoYXQgaXMgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UgaW4gdGhlIGdh
bWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1i
ZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpWYXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiMz
NTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vcHJlcHM8
L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVy
LmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5B
Qko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.