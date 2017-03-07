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Girls Division II regional semifinal: Norton 55, Norwalk 50

Girls basketball/Norton 55, Norwalk 50: Jimi Howell, Abbey Murawski guide Panthers past Truckers in Division II regional semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 7, 2017 - 09:57 PM
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Norton's Sarah Shearer (left), Abbey Murawski, and Jimi Howell celebrate the Panther's 55-50 win over Norwalk in a Division II regional semi-final game on Tuesday at Mansfield Senior High School. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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