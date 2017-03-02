Girls basketball / Norton 61, Hoban 56: Panthers avenge 2016 district loss to Knights, advance to Division II regional semifinals

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SGFydHZpbGxlOiBJdCB3YXMgb25seSBmaXR0aW5nIHRoYXQgdGhlIERpdmlzaW9uIElJIFVu
aW9udG93biBkaXN0cmljdCBmaW5hbCBjYW1lIGRvd24gdG8gdGhlIGxhc3QgbWludXRlLjwvcD48
cD5UaGUgYnVkZGluZyBkaXN0cmljdCByaXZhbHJ5IGJldHdlZW4gTm9ydG9uIGFuZCBBcmNoYmlz
aG9wIEhvYmFuIGhhcyBiZWVuIGEgc3RhcGxlIG9mIHRoZSB0b3VybmFtZW50IHRoZSBsYXN0IGZv
dXIgeWVhcnMuIFRoaXMgc2Vhc29uLCBpdCB3YXMgdGhlIFBhbnRoZXJzIHdobyByZW1haW5lZCBw
b2lzZWQgZW5vdWdoIHRvIGFkdmFuY2UsIGVkZ2luZyB0aGUgS25pZ2h0cyA2MS01NiBhdCBMYWtl
IEhpZ2ggU2Nob29sIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5Ob3J0b24gd2lsbCBwbGF5IHRoZSBX
aWxsYXJkIGRpc3RyaWN0IHdpbm5lciBhdCAgNyBwLm0uIFR1ZXNkYXkgaW4gTWFuc2ZpZWxkIGlu
IGEgcmVnaW9uYWwgc2VtaWZpbmFsLjwvcD48cD5BZnRlciBiZWluZyBlbGltaW5hdGVkIGJ5IEhv
YmFuICgxNy05KSBsYXN0IHNlYXNvbiwgTm9ydG9uICgyMS01KSBjYW1lIGludG8gdGhlIGdhbWUg
d2l0aCBhIGNoaXAgb24gaXRzIHNob3VsZGVyLiBJZiB5b3UgYXJlbiYjODIxNzt0IGNvbnZpbmNl
ZCwganVzdCBhc2sgUGFudGhlciBndWFyZCBCcnlhbmEgSG91c2xleS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
aXMgeWVhciwgaXQgaXMgZXh0cmEgc3BlY2lhbCwmIzgyMjE7IEhvdXNsZXkgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1dlIHdhbnRlZCB0aGlzIHNvIGJhZCwgZXNwZWNpYWxseSBzaW5jZSB3ZSBsb3N0IHRvIHRoZW0g
bGFzdCB5ZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGV4dHJhIG1vdGl2YXRpb24gc2hvd2VkIGluIHRo
ZSBpbnNwaXJlZCBwbGF5IG9mIEhvdXNsZXkgYW5kIHRlYW1tYXRlIEppbWkgSG93ZWxsLiBUaGUg
ZHVvIGhlYWRlZCBOb3J0b24mIzgyMTc7cyBtYW4tdG8tbWFuIGZ1bGwgY291cnQgcHJlc3N1cmUs
IGZvcmNpbmcgSG9iYW4gaW50byBudW1lcm91cyB0dXJub3ZlcnMgYW5kIGFsbG93aW5nIHRoZSBQ
YW50aGVycyB0byBqdW1wIG91dCB0byBhIHF1aWNrIDE2LTYgbGVhZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IG5lZWRlZCB0byBzY29yZSBlYXJseSBvbiBzbyB0aGF0IHdlIGNvdWxkIGNvbnRpbnVlIHRvIHBy
ZXNzLCYjODIyMTsgTm9ydG9uIGNvYWNoIEJyaWFuIE1pbGxlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Uga25l
dyB0aGV5IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhbmRsZSBvdXIgcHJlc3N1cmUgYW5kIHRoZXkgZW5kZWQg
dXAgdHVybmluZyBpdCBvdmVyIGEgbG90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhlIGZpcnN0IHF1
YXJ0ZXIsIEhvYmFuIHN0YXJ0ZWQgdG8gc2V0dGxlIGluLiBTZW5pb3IgZ3VhcmQgYW5kIE1lcmN5
aHVyc3QgY29tbWl0IFJhY2hlbCBDaGVzc2FyIGJ1cmllZCB0aHJlZSAzLXBvaW50ZXJzIGF0IHRo
ZSBlbmQgb2YgdGhlIGhhbGYgdG8gY3V0IHRoZSBkZWZpY2l0IHRvIDI5LTI2LjwvcD48cD5XaGls
ZSB0aGUgUGFudGhlcnMgYWRqdXN0ZWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gc2h1dCBkb3du
IENoZXNzYXIsIEVtbWEgVGVjY2EgdG9vayBoZXIgdHVybiBzY29yY2hpbmcgdGhlIG5ldHMuIFRo
ZSBzb3Bob21vcmUgc2NvcmVkIG5pbmUgY29uc2VjdXRpdmUgcG9pbnRzIGFzIEhvYmFuIGNsaW1i
ZWQgdG8gd2l0aGluIG9uZSBwb2ludCBiZWZvcmUgSG91c2xleSBjb21wbGV0ZWQgYSB3ZWF2aW5n
IGNvYXN0LXRvLWNvYXN0IGRyaXZlIHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBtYWRlIERhbm55IEFpbmdlIHBy
b3VkLCBwdXNoaW5nIHRoZSBOb3J0b24gbGVhZCBiYWNrIHRvIDM5LTM2IHdpdGggYSBxdWFydGVy
IHRvIHBsYXkuPC9wPjxwPlBsYXlpbmcgc21hcnQgYW5kIHdpdGggYSBsZWFkLCB0aGUgUGFudGhl
cnMgd2l0aGRyZXcgdGhlaXIgcHJlc3MgYW5kIHRyaWVkIHRvIHNsb3cgdGhlIGdhbWUgZG93bi4g
VGhlIHJlc3VsdCB3YXMgYSAxMC0yIEhvYmFuIHJ1biwgcHVuY3R1YXRlZCBieSAzLXBvaW50ZXJz
IGJ5IFRlY2NhIGFuZCBzb3Bob21vcmUgQ2FyYU1pYSBCZW50bGV5LjwvcD48cD5FeGhpYml0aW5n
IGNvbXBvc3VyZSwgSG91c2xleSBhbmQgSG93ZWxsIHJlc3BvbmRlZCBieSBsZWFkaW5nIGEgMTAt
MCBydW4gYWZ0ZXIgTm9ydG9uIHdlbnQgYmFjayB0byBpdHMgZnVsbC1jb3VydCBwcmVzcy4gVGhy
ZWUgbW9yZSBzdGVhbHMgYnkgSG91c2xleSB0dXJuZWQgaW50byB0aHJlZSBhc3Npc3RzIHRvIEhv
d2VsbCB1bmRlcm5lYXRoIGFuZCBhIDUxLTQ2IFBhbnRoZXIgbGVhZC48L3A+PHA+Q2hlc3NhciBy
ZXNwb25kZWQgd2l0aCBhbiBlbGJvdyBqdW1wZXIgJiM4MjEyOyBoZXIgb25seSBiYXNrZXQgb2Yg
dGhlIGhhbGYgJiM4MjEyOyBiZWZvcmUgSG91c2xleSBhbnN3ZXJlZCB3aXRoIGEgd3JhcGFyb3Vu
ZCBwYXNzIHRvIEhvd2VsbCBmb3IgYW5vdGhlciBlYXN5IGxheS1pbi4gQWZ0ZXIgYW5vdGhlciBr
ZXkgc3RvcCwgSG91c2xleSBmb3VuZCBIb3dlbGwgb25jZSBtb3JlICYjODIxMjsgdGhpcyB0aW1l
IGZyb20gaGFsZi1jb3VydCAmIzgyMTI7IHRvIHB1dCB0aGUgUGFudGhlcnMgYWhlYWQgNTUtNDgg
d2l0aCA0MCBzZWNvbmRzIGxlZnQuPC9wPjxwPlRocmVlIGNsdXRjaCBmcmVlIHRocm93cyBieSBK
b3JkYW4gQmlyZCBhbmQgdGhyZWUgbW9yZSBieSBIb3VzbGV5IHByZXNlcnZlZCB0aGUgd2luIGFu
ZCBwdXNoZWQgTm9ydG9uIHRvIGEgcmVnaW9uYWwgc2VtaWZpbmFsIGFwcGVhcmFuY2UsIGl0cyBm
aXJzdCBzaW5jZSAyMDEzLjwvcD48cD5UZWNjYSBlbmRlZCB3aXRoIGEgZ2FtZS1oaWdoIDI4IHBv
aW50cyBhbmQgQ2hlc3NhciBtYW5hZ2VkIDE0LCB3aXRoIDEyIG9mIHRob3NlIGluIHRoZSBmaXJz
dCBoYWxmLjwvcD48cD5Ib3dlbGwgZmluaXNoZWQgd2l0aCAyMiBwb2ludHMgYW5kIHNldmVuIHJl
Ym91bmRzIGZvciBOb3J0b24uIEhvdXNsZXkgZGlkIGl0IGFsbCwgc2NvcmluZyAxMSBwb2ludHMg
d2hpbGUgcmVjb3JkaW5nIHNldmVuIGFzc2lzdHMgYW5kIGZpdmUgc3RlYWxzLiBUaG9zZSBwZXJm
b3JtYW5jZXMgaGF2ZSB0aGVpciBjb2FjaCBleGNpdGVkIGZvciB3aGF0JiM4MjE3O3MgdG8gY29t
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dpdGggcGxheWVycyBsaWtlIHRoYXQsIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBi
ZSB0b3VnaCB0byBiZWF0LCYjODIyMTsgTWlsbGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBi
ZWVuIHByZXNzaW5nIGFsbCB5ZWFyIGFuZCB3ZSBhcmVuJiM4MjE3O3QgZ29ubmEgc3RvcCBhdCBy
ZWdpb25hbHMuIE91ciBnb2FsIGFsbCB5ZWFyIHdhcyB0byBtYWtlIGl0IHRvIHRoZSBbc3RhdGVd
IGZpbmFsIGZvdXIsIGFuZCB3ZSBqdXN0IGNvbXBsZXRlZCBzdGVwIGZvdXIuIE5vdywgaXQgaXMg
b24gdG8gc3RlcCBmaXZlLiBIZXJlIHdlIGdvLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.