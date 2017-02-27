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Division II girls semifinals: Hoban 33, Tallmadge 28 | Norton 70, Marlington 53

Girls basketball: Norton, Hoban advance to meet in Division II district final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 27, 2017 - 10:45 PM
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Tallmadge's Olivia Ayres drives the ball past Archbishop Hoban's Emma Tecca in the fourth quarter during the Division 2 district semifinal girls basketball game Monday at Lake High School in Hartville. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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