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Girls basketball: Perry 46, Norton 36

Girls basketball / Perry 46, Norton 36: Kimmie Borck, Karlee Pireu propel visitors in matchup of Panthers

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 30, 2017 - 10:41 PM
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Perry's Karlee Pireu (right) goes up for two points over Norton's Sarah Shearer (left) and Abbey Murawski during the first quarter of their game Monday at Norton High School. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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