All CATEGORIES
☰ Menu

Girls basketball: Perry 46, Norton 36

Girls basketball / Perry 46, Norton 36: Kimmie Borck, Karlee Pireu propel visitors in matchup of Panthers

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 30, 2017 - 10:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Perry's Karlee Pireu (right) goes up for two points over Norton's Sarah Shearer (left) and Abbey Murawski during the first quarter of their game Monday at Norton High School. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

marla02cut_01 Ross D. Franklin - AP
Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away - 11:27 PM

COLUMBUS: Under coach Urban Meyer, the Ohio State football program has become more of a farm team for the NFL than ever before.

robinson02cut
LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues - 11:06 PM
zfoot02cut_1
University of Akron football: East’s Jemarulin Suggs headlines Zips’ 13-member signing class - 11:27 PM
cavs02web
Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves - 11:27 PM
Ohio State notebook: Five-star linebacker Baron Browning, coach Urban Meyer trade heart-stopping pranks - 11:26 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next