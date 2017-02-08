Girls basketball / Revere 41, Tallmadge 37: Minutemen outlast Blue Devils for key Suburban League victory

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VEFMTE1BREdFOiBSZXZlcmUgb3ZlcmNhbWUgYSBmZXcgb2JzdGFjbGVzIFdlZG5lc2RheSBu
aWdodCBhdCBUYWxsbWFkZ2UgdG8gZWFybiBhbiBhbGwtaW1wb3J0YW50IFN1YnVyYmFuIExlYWd1
ZSBBbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIHdpbi48L3A+PHA+VGhlIE1pbnV0ZW1lbiBvdmVyY2FtZSBh
biBlYXJseSBuaW5lLXBvaW50IGRlZmljaXQgYW5kIDE5IHR1cm5vdmVycyAmIzgyMTI7IGVpZ2h0
IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbG9uZSAmIzgyMTI7IGZvciBhIGhhcmQtZm91Z2h0IDQx
LTM3IHdpbiB0aGF0IG1hZGUgdGhlbSBzcG9pbGVycyBvbiBTZW5pb3IgTmlnaHQgYXQgVGFsbG1h
ZGdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGF0IHRoZXJlIHdhcyBhIGJp
Z2dlciBnYW1lIG9mIHRoZSBzZWFzb24gdXAgdG8gdGhpcyBwb2ludCwmIzgyMjE7IFJldmVyZSBj
b2FjaCBLZXZpbiBWZXJkZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugc3RpbGwgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiBiaWcg
Z2FtZXMgdG8gZ28gYnV0IHRoaXMgb25lIHJpZ2h0IGhlcmUgd2UgaGFkIG1hcmtlZCBvbiBvdXIg
Y2FsZW5kYXIgZm9yIGEgY291cGxlIHdlZWtzIG5vdywga25vd2luZyB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mg
Z29pbmcgdG8gYmUgcmVhbGx5IGltcG9ydGFudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlZlcnkgaW1wb3J0YW50
IGZvciB0aGUgTWludXRlbWVuICgxMy02LCA4LTIpLCB3aG8gYXJlIHRpZWQgZm9yIGZpcnN0IGlu
IHRoZSBBbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIHdpdGggQXVyb3JhIHdpdGggdHdvIFNMIGdhbWVzIGxl
ZnQgZWFjaC4gUmV2ZXJlIGhhcyB3b24gZml2ZSBvZiBpdHMgbGFzdCBzZXZlbiBnYW1lcywgYW5k
IGluIGFsbCBmaXZlIG9mIHRob3NlIHdpbnMgaGVsZCB0aGUgb3Bwb25lbnQgdG8gNDcgcG9pbnRz
IG9yIGxlc3MuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLCBpdCBsb29rZWQgYXMgVGFs
bG1hZGdlIHdhcyBnb2luZyB0byBzY29yZSA3MCBwb2ludHMsIHdpbiBjb252aW5jaW5nbHkgYW5k
IGJlIHRoZSB0ZWFtIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIHN0YW5kaW5ncy4gVGhlIEJsdWUgRGV2aWxz
IHNjb3JlZCB0aGUgZmluYWwgc2V2ZW4gcG9pbnRzIG9mIHRoZSBxdWFydGVyIHRvIHRha2UgYSAx
Ny0xMCBsZWFkLjwvcD48cD5BZnRlciBCcmluIFN0cmFsa2EgaGl0IGEgcGFpciBvZiBmcmVlIHRo
cm93cyBpbiB0aGUgb3BlbmluZyBtaW51dGUgb2YgdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyLCBzaGUgZ2F2
ZSBUYWxsbWFkZ2UgaXRzIGJpZ2dlc3QgbGVhZCBhdCBuaW5lIHBvaW50cyBiZWZvcmUgUmV2ZXJl
IHNjcmF0Y2hlZCBhbmQgY2xhd2VkIGl0cyB3YXkgYmFjayBpbnRvIHRoZSBnYW1lIHJpZ2h0IGJl
Zm9yZSBoYWxmdGltZS48L3A+PHA+Rml2ZSBkaWZmZXJlbnQgTWludXRlbWVuIHNjb3JlZCBkdXJp
bmcgYSAxMS0yIHJ1biBvdmVyIHRoZSBxdWFydGVyJiM4MjE3O3MgbGFzdCBzZXZlbiBtaW51dGVz
LiBUaGUgYmlnZ2VzdCBzaG90IGNhbWUgZnJvbSBzb3Bob21vcmUgSmVzcyBWYXJpLCB3aG8gaGl0
IGEgbGF5dXAgd2l0aCAxMCBzZWNvbmRzIGxlZnQgdG8gdGllIGl0IGF0IDIxLTIxLjwvcD48cD5U
aGF0IG1vbWVudHVtIGNhcnJpZWQgb3ZlciBpbnRvIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGFzIFJldmVy
ZSBoZWxkIFRhbGxtYWRnZSB0byAyLW9mLTEwIHNob290aW5nIGFuZCBqdXN0IGZpdmUgcG9pbnRz
IGluIHRoZSBxdWFydGVyLiBTb3Bob21vcmUgR3JhY2UgSGV0ZSwgd2hvIHNjb3JlZCBmaXZlIHBv
aW50cyBpbiB0aGUgdGhpcmQsIGdhdmUgUmV2ZXJlIGl0cyBiaWdnZXN0IGxlYWQgKDMxLTI2KSBh
dCBxdWFydGVyJiM4MjE3O3MgZW5kIHdpdGggYSBsYXl1cCBhbmQgZnJlZSB0aHJvdyBmb3IgYSB0
aHJlZS1wb2ludCBwbGF5LjwvcD48cD5CdXQgVGFsbG1hZGdlIGZvdWdodCBiYWNrLCBhaWRlZCBi
eSBlaWdodCBSZXZlcmUgdHVybm92ZXJzIGluIHRoZSBmaW5hbCBxdWFydGVyLiBUaGUgQmx1ZSBE
ZXZpbHMgb3V0c2NvcmVkIFJldmVyZSA4LTIgaW4gdGhlIGZpcnN0IDI6MzAgb2YgdGhlIHF1YXJ0
ZXIgYW5kIHRvb2sgYSAzNC0zMyBsZWFkIG9uIGEgbGF5dXAgYnkgc2VuaW9yIEphbWllIE1jR2hl
ZS48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBNaW51dGVtZW4gc2NvcmVkIHRoZSBuZXh0IHNpeCBwb2ludHMgdG8g
dGFrZSBhIDM5LTM0IGxlYWQgd2l0aCAzMCBzZWNvbmRzIHRvIHBsYXksIGFuZCB0aGUgQmx1ZSBE
ZXZpbHMgZ290IG5vIGNsb3NlciB0aGFuIHR3byBwb2ludHMgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHdheS4g
U2VuaW9yIFZpa3RvcmlhIEZhcmlhbiAoc2l4IHBvaW50cykgaGl0IHR3byBmcmVlIHRocm93cyB3
aXRoIDEwIHNlY29uZHMgbGVmdCB0byBzZWFsIGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7
dCBrbm93IGlmIHdlJiM4MjE3O3ZlIGhhZCBhIHByZXR0eSB2aWN0b3J5IGFsbCBzZWFzb24sJiM4
MjIxOyBWZXJkZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIENhbGFtaXR5IEphbmUgYW5kIHRoZSBCYWQg
TmV3cyBCZWFycyBjb21iaW5lZCwgYnV0IHNvbWVob3cgd2Ugc2VlbSB0byBmaWd1cmUgaXQgb3V0
IHdoZW4gaXQgY29tZXMgdGltZSB0byB3aW4uIFdlIG1ha2UganVzdCBlbm91Z2ggc3RvcHMsIGVu
b3VnaCBmcmVlIHRocm93cyB0byBnZXQgaXQgZG9uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNlbmlvciBndWFy
ZCBFbWlseSBCcm9jayBsZWQgdGhlIE1pbnV0ZW1lbiB3aXRoIDE0IHBvaW50cy4gU3RyYWxrYSBs
ZWQgdGhlIEJsdWUgRGV2aWxzIHdpdGggZWlnaHQgcG9pbnRzLCBoaXR0aW5nIGEgcGFpciBvZiAz
cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.