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Girls basketball | Division II sectional final:  Revere 58, St. Vincent-St. Mary 57

Girls basketball / Revere 58, St. Vincent-St. Mary 57: Emily Brock overcomes personal tragedy to score career-high 26 points, lead Minutemen to thrilling comeback over Irish in Division II sectional final

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: February 23, 2017 - 10:33 PM

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