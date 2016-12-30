By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal
Girls basketball: St. V-M beats Perry 47-36; Norton defeats Barberton 50-41; Green routs Ravenna 64-35 December 31,2016 04:11 AM GMT Curtis Duffield Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PHA+QkFSQkVSVE9OOiAgR29vZCB0ZWFtcyBmaW5kIGEgd2F5IHRvIGNsb3NlIG91dCBnYW1lcy48 L3A+PHA+VGhhdCBpcyBleGFjdGx5IHdoYXQgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgZGlkIGFnYWlu c3QgUGVycnkgaW4gdGhlIGZpbmFsIGdhbWUgb2YgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgTWFnaWMgTWF5aGVt IFRvdXJuYW1lbnQgYXQgQmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sLCB3aGVyZSB0aGUgRmlnaHRpbmcg SXJpc2ggY2FtZSBhd2F5IHdpdGggYSA0Ny0zNiB3aW4uPC9wPjxwPlRoZSBJcmlzaCwgd2hvIHdv biBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lcyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24sIGhlbGQg UGVycnkgdG8ganVzdCB0d28gcG9pbnRzIGluIHRoZSBmaW5hbCBmb3VyIG1pbnV0ZXMgb2YgdGhl IGdhbWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgbGFzdCBmb3VyIG1pbnV0ZXMsIHRoZSBnaXJscyBzaG93 ZWQgYSBsb3Qgb2YgY29tcG9zdXJlLCYjODIyMTsgU3QuIFYtTSBjb2FjaCBDYXJsZXkgV2hpdG5l eSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UganVzdCBmb2xsb3dlZCB0aGUgZ2FtZSBwbGFuLCBhbmQgd2UgZXhl Y3V0ZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QZXJyeSAoNS00KSBzY29yZWQgdGhlIGZpcnN0IGJhc2tldCBv ZiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgb24gYSBsYXl1cCBieSBLYXJsZWUgUGlyZXUgdG8gY3V0IHRo ZSBkZWZpY2l0IHRvIHR3byBwb2ludHMgKDMyLTMwKSwgYnV0IHRoYXQgd2FzIHRoZSBQYW50aGVy cyYjODIxNzsgZmluYWwgZmllbGQgZ29hbCBvZiB0aGUgZ2FtZS48L3A+PHA+U3QuIFYtTSAoMy01 KSBoZWxkIHRoZSBQYW50aGVycyB0byBlaWdodCBwb2ludHMgaW4gdGhyZWUgb2YgdGhlIGZvdXIg cXVhcnRlcnMgYW5kIGp1c3Qgb25lIGZpZWxkIGdvYWwgaW4gYm90aCB0aGUgc2Vjb25kIGFuZCBm b3VydGggcXVhcnRlcnMuPC9wPjxwPkJvdGggdGVhbXMgcGxheWVkIGEgc2xvcHB5IHNlY29uZCBx dWFydGVyLCB3aXRoIFBlcnJ5IGZpbmlzaGluZyB3aXRoIG5pbmUgdHVybm92ZXJzIHRvIGVpZ2h0 IGJ5IHRoZSBJcmlzaC4gVGhlcmUgd2VyZSBmaXZlIHBvc3Nlc3Npb25zIGluIGEgcm93IHRoYXQg ZW5kZWQgaW4gYSB0dXJub3Zlci4gU3QuIFYtTSB3ZW50IGludG8gaGFsZnRpbWUgd2l0aCBhIDE5 LTE2IGxlYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtLZXkgZm9yIHVzIHdhcyB0aGF0IHdlIG5lZWRlZCB0byBz bG93IGl0IGRvd24gaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLiBUaGluZ3Mgd2VyZSBhIGxpdHRsZSBydXNo ZWQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYuIFdoZW4gd2Ugc2xvd2VkIGRvd24gYW5kIHRvb2sgb3VyIHRp bWUsIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIHRoaW5ncyBzdGFydGVkIHRvIG9wZW4gdXAgZm9yIHVzLCYj ODIyMTsgV2hpdG5leSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgSXJpc2ggc2NvcmVkIHRoZSBmaXJzdCBzaXgg cG9pbnRzIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiB0byB0YWtlIGEgMjUtMTYgbGVhZCBpbiB0aGUgZmly c3QgbWludXRlIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgYW5kIHRvb2sgdGhlaXIgYmlnZ2VzdCBsZWFk IG9mIHRoZSBnYW1lIGF0IDI5LTE5IG1vbWVudHMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPkJ1dCBQZXJyeSBmb3Vn aHQgYmFjayBiZWhpbmQgc2VuaW9yIFBpcmV1IHRvIGN1dCB0aGUgbGVhZCB0byAzMC0yOCB3aXRo IGEgbGl0dGxlIG92ZXIgdHdvIG1pbnV0ZXMgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQuIFBpcmV1IGZpbmlz aGVkIHdpdGggYSBnYW1lLWhpZ2ggMjEgcG9pbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBwZXJmZWN0IDgtb2Yt OCBvbiBmcmVlIHRocm93cy4gVGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIFBhbnRoZXJzIGZpbmlzaGVkIHdpdGgg MTUgcG9pbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGVycnkgaXMgYSB3ZWxsLSBjb2FjaGVkIHRlYW0uIFRo ZXkgdG9vayBhd2F5IHRoaW5ncyB0aGF0IHdlIHdvdWxkIHVzdWFsbHkgZ2V0IGdvb2QgbG9va3Mg YXQuIFRoYXQgUGlyZXUgaXMgcmVhbGx5IGdvb2QsJiM4MjIxOyBXaGl0bmV5IHNhaWQuPC9wPjxw PkJ1dCBhcyBnb29kIGFzIFBpcmV1IHdhcyBmb3IgdGhlIFBhbnRoZXJzLCBTdC4gVi1NIHNlbmlv ciBQYXl0b24gUG9vbGVyIHdhcyB0aGUgc3RhciBvZiB0aGlzIGdhbWUuPC9wPjxwPlBvb2xlciBs ZWQgdGhlIElyaXNoIHdpdGggMTQgcG9pbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgbmluZSBwb2ludHMgaW4gdGhh dCBjcnVjaWFsIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBTaGUgd2FzIHRoZSBmYXN0ZXN0IHBsYXllciBvbiB0 aGUgY291cnQgYW5kIHVzZWQgdGhhdCBzcGVlZCB0byBoZXIgYWR2YW50YWdlLiBTaGUgaGFkIGZp dmUgc3RlYWxzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBzdGVhbCBhbmQgYSBicmVha2F3YXkgbGF5JiMxNzM7dXAg aW4gdGhlIGZpbmFsIG1pbnV0ZXMgdG8gc2VhbCB0aGUgdmVyZGljdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Bh eXRvbiBpcyBraW5kIG9mIGxpa2UgYSBjaGFtZWxlb24uIFNoZSBjYW4gc2hvb3QgaG90IG9uZSBu aWdodCBhbmQgbWFrZSBsYXkmIzE3Mzt1cHMgYW5vdGhlciBuaWdodC4gU2hlJiM4MjE3O3Mgc28g YXRobGV0aWMgYW5kIHNvIGxvbmcsIHNoZSYjODIxNztzIGEgbWF0Y2h1cCBwcm9ibGVtIGZvciBt b3N0IHRlYW1zLCYjODIyMTsgV2hpdG5leSBzYWlkLjwvcD48cD5GYWl0aCBXaWxsaWFtcyBzY29y ZWQgYWxsIDExIG9mIGhlciBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIGZvciB0aGUgSXJpc2gs IHdobyB3b24gdHdvIGluIHJvdyBhZnRlciBkcm9wcGluZyB0aGVpciBwcmV2aW91cyB0aHJlZSBn YW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHBsYXkgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IGJydXRhbCBzY2hlZHVs ZXMgaW4gdGhlIHN0YXRlIG9mIE9oaW8uIFRoZSBnb2FsIGlzIHRvIGhhdmUgdGhlbSBiYXR0bGUg dGVzdGVkIGZvciB0aGUgdG91cm5hbWVudC4gSSBtYWRlIGl0IHRoYXQgd2F5LiBUaGV5IGhhdmUg YSBjaGFsbGVuZ2UgZXZlcnkgc2luZ2xlIG5pZ2h0LCBhbmQgaXQgd2lsbCBwYXkgb2ZmIGZvciB1 cyBpbiB0aGUgbG9uZyBydW4sJiM4MjIxOyBXaGl0bmV5IHNhaWQuPC9wPjxwPk5vcnRvbiA1MCwg QmFyYmVydG9uIDQxPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgdGhlaXIgd29yc3Qgc2hvb3RpbmcgbmlnaHQsIHdo aWNoIGluY2x1ZGVkIGhpdHRpbmcgMTEtb2YtMjggZnJlZSB0aHJvd3MsIHRoZSBQYW50aGVycyBo YWQgZW5vdWdoIHRvIGVhcm4gdGhlIHdpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBhIHN0cnVnZ2xl IHRvZGF5LCYjODIyMTsgTm9ydG9uIGNvYWNoIEJyaWFuIE1pbGxlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Um IzgyMTc7cmUgYSBnb29kIHRlYW0uIEdvb2QgdGVhbXMgYXJlbiYjODIxNzt0IHN1cHBvc2UgdG8g cGxheSBsaWtlIHRoYXQuIEVzcGVjaWFsbHkgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBEZWNlbWJlci4mIzgyMjE7 PC9wPjxwPlRlbiBkaWZmZXJlbnQgUGFudGhlcnMgc2NvcmVkLCBsZWQgYnkgSmltbWkgSG93ZWxs JiM4MjE3O3MgMTAgcG9pbnRzICg0LW9mLTUgc2hvb3RpbmcpIDEwIHJlYm91bmRzIGFuZCBmaXZl IHN0ZWFscy48L3A+PHA+Tm9ydG9uIHBvaW50IGd1YXJkIEJyeWFuYSBIb3VzbGV5IGhhZCBhIHRv dWdoIG5pZ2h0IHNob290aW5nLCBmaW5pc2hpbmcgd2l0aCBzZXZlbiBwb2ludHMsIGJ1dCB3YXMg YWJsZSB0byBwaXRjaCBpbiB3aXRoIGZvdXIgcmVib3VuZHMsIHNpeCBhc3Npc3RzIGFuZCBzaXgg c3RlYWxzIGJlZm9yZSBmb3VsaW5nIG91dC48L3A+PHA+U2FyYSBUaG9tYXMsIE1hY3kgUmllcyBh bmQgU29waGllIFNoaWZmZXJseSBsZWQgdGhlIE1hZ2ljIHdpdGggbmluZSBwb2ludHMgZWFjaC48 L3A+PHA+QWZ0ZXIgbG9zaW5nIGl0cyBzZWFzb24gb3BlbmVyIHRvIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSwg Tm9ydG9uICg4LTEpIGhhcyB3b24gZWlnaHQgaW4gYSByb3csIGFuZCBmaXZlIGJ5IGRvdWJsZSBk aWdpdHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGJhY2sgdG8gdGhlIGRyYXdpbmcgYm9hcmQu IFRoaXMgaXMgYSBsZWFybmluZyBleHBlcmllbmNlLiBXZSYjODIxNztyZSBzdGlsbCByZWFsbHkg eW91bmcuIFdlJiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGxlYXJuaW5nLiBXZSBqdXN0IG5lZWQgdG8gbGVhcm4g ZnJvbSB0aGlzLCYjODIyMTsgTWlsbGVyIHNhaWQuPC9wPjxwPkdyZWVuIDY0LCBSYXZlbm5hIDM1 PC9wPjxwPkplbm5hIFRyYWluZXIgc2NvcmVkIG5pbmUgb2YgaGVyIGdhbWUtaGlnaCAxNiBwb2lu dHMgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gaGVscCB0aGUgQnVsbGRvZ3Mgcm9sbCBvdmVyIHRo ZSBSYXZlbnMuPC9wPjxwPkdyZWVuICg1LTQpIGhlbGQgUmF2ZW5uYSB0byBmb3VyIHBvaW50cyBp biB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciBhbmQgc2l4IGluIHRoZSBzZWNvbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtX aGVuIHlvdSBwbGF5IGluIHRoZSBGZWRlcmFsIExlYWd1ZSBkYXkgaW4gYW5kIGRheSBvdXQsIGl0 JiM4MjE3O3MgbmljZSB0byBnZXQgYSBsaXR0bGUgYml0IG9mIGEgYnJlYWsgYW5kIHBsYXkgaW4g YSB0b3VybmFtZW50IGxpa2UgdGhpcywmIzgyMjE7IEdyZWVuIGNvYWNoIFRyYWN5IE1pbGxlciBz YWlkLjwvcD48cD5HcmVlbiYjODIxNztzIEFiYmllIFBlYXJjZSBzY29yZWQgYWxsIDEzIG9mIGhl ciBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsIGluY2x1ZGluZyB0aHJlZSAzLXBvaW50ZXJzLCBh bmQgd2FzIDQtb2YtNCBmcm9tIHRoZSBsaW5lLjwvcD48cD5PbGVudGFuZ3kgNTMsIE1hbmNoZXN0 ZXIgNDY8L3A+PHA+U2FtIFZhblNjb3kgbGVkIHRoZSBQYW50aGVycyB3aXRoIGEgZ2FtZS1oaWdo IDIyIHBvaW50cyBidXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGVub3VnaCBpbiB0aGUgb3BlbmVyLjwvcD48 cD5NYW5jaGVzdGVyICgzLTYpIGxlZCAyOS0yNCBhdCBoYWxmdGltZSwgYnV0IHdhcyBvdXRzY29y ZWQgMjktMTcgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIHRvIGRyb3AgaXRzIGZvdXJ0aCAgaW4gYSByb3cu PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.