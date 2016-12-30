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Girls basketball: Barberton Magic Mayhem Tournament

Girls basketball: St. V-M beats Perry 47-36; Norton defeats Barberton 50-41; Green routs Ravenna 64-35

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: December 30, 2016 - 11:11 PM
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Norton's Jimmi Howell (left) blocks a shot by Barberton's Sara Thomas in the fourth quarter of play in the Magic and Mayhem tournament at Barberton High School in Barberton. Norton won 50-41. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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