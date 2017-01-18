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Girls basketball: Stow 33, Wadsworth 18

Girls basketball / Stow 33, Wadsworth 18: Bulldogs grind out Suburban League win over visiting Grizzlies

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: January 18, 2017 - 10:16 PM
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Wadsworth's Kacie Evans (32) tries to block Stow's Lexi Petit as she goes to the basket in the fourth quarter Wednesday at Stow-Munroe Falls High School. Stow defeated Wadsworth 33-18. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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