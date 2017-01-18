All CATEGORIES
☰ Menu

Girls basketball: Stow 33, Wadsworth 18

Girls basketball / Stow 33, Wadsworth 18: Bulldogs grind out Suburban League win over visiting Grizzlies

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: January 18, 2017 - 10:16 PM | Updated: January 20, 2017 - 11:57 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Wadsworth's Kacie Evans (32) tries to block Stow's Lexi Petit as she goes to the basket in the fourth quarter Wednesday at Stow-Munroe Falls High School. Stow defeated Wadsworth 33-18. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs21cut_07 Darren Abate - AP
LaBron James admires Spurs ability to adapt under coach Greg Popovich - 10:23 PM

CLEVELAND: It isn’t just the Spurs’ championship rings that LeBron James admires, nor is it simply the Hall of Fame talent that has rolled through San Antonio.

zmen21web
University of Akron men’s basketball: Zips overcome poor free-throw shooting, stretch home winning streak to 27 with 70-63 win over Eastern Michigan - 9:58 PM
barrev21cut_01
Boys basketball / Barberton 55, Revere 54: Jordan Soyars battles illness to lead Magics over Minutemen - 10:29 PM
Boys basketball / Lake 52, North Canton Hoover 48: Blue Streaks snap Vikings’ nine-game winning streak, draw closer in Federal League race - 10:21 PM
kmen21cut
Kent State men’s basketball: Guard Deon Edwin latest in line of Golden Flashes to excel in senior season - 8:33 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next