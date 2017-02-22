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Division III girls basketball playoffs: Tuslaw 62, Manchester 35

Girls basketball / Tuslaw 62, Manchester 35: Mustangs tame Panthers in Division III sectional semifinal

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: February 22, 2017 - 10:10 PM
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Tuslaw's Mayci Sales (right) blocks a shot by Manchester's Samantha VanScoy in the first quarter of a Division III sectional tournament game on Wednesday at Tuslaw High School in Tuscarawas Township. Tuslaw won the game 62-35. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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