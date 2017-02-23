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High school girls basketball Division I sectional final:  Wadsworth 85, Firestone 44

Girls basketball / Wadsworth 85, Firestone 44: Peyton Banks, Lexi Lance power Grizzlies to Division I sectional final win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 23, 2017 - 10:19 PM
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Firestone's La'Quasia Johnson (left) guards Wadsworth's Peyton Banks driving to the basket in the first quarter of their Division I sectional final on Thursday at Wadsworth High School. Wadsworth won the contest 85-44. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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