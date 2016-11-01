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Girls soccer | Division II regional:  Chagrin Falls 4, Hoban 0

Girls soccer / Chagrin Falls 4, Archbishop Hoban 0: Tigers blank Knights in Division II regional semifinal

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: November 1, 2016 - 10:05 PM
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Chagrin Falls' Brooke Weitzel (19) celebrates her goal late in the first half of their Division II regional semifinal game against Archbishop Hoban Tuesday at Nordonia High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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