Girls swimming: Hudson wins fifth Division I district team title in a row; Walsh’s Hanna Gresser produces record-setting day

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBIdWRzb24ga2VwdCBpdHMgc3RyZWFrIGludGFjdCwgYW5kIFdhbHNoIEpl
c3VpdCBzZW5pb3IgSGFubmEgR3Jlc3NlciBzZXQgbXVsdGlwbGUgbWVldCByZWNvcmRzIFNhdHVy
ZGF5IGluIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJIGdpcmxzIGRpc3RyaWN0IHN3aW1taW5nIGNoYW1waW9uc2hp
cCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIEJ1c2JleSBOYXRhdG9yaXVt
LiA8L3A+PHA+VGhlIEV4cGxvcmVycyB3b24gdGhlaXIgZmlmdGggZGlzdHJpY3QgdGl0bGUgaW4g
YSByb3cgYW5kIHNpeHRoIGluIHRoZSBwYXN0IHNldmVuIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG9k
YXkgaXMgdGhlIGVwaXRvbWUgb2YgYSB0ZWFtIHdpbiBmb3IgdXMsJiM4MjIxOyBIdWRzb24gY29h
Y2ggTWF0dCBEYXZpcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGFkIGEgbG90IG9mIGtpZHMgdGhhdCByZWFs
bHkgc3RlcHBlZCB1cC4gV2UgaGF2ZSBzb21lIHN1cGVyc3RhcnMgdGhhdCBkaWQgd2hhdCB0aGV5
IG5lZWRlZCB0byBkbywgYW5kIHdlIGhhZCBvdGhlciBraWRzIHJlYWxseSBzdGVwIHVwLiAmIzgy
MzA7ICBBY3Jvc3MgdGhlIGJvYXJkLCB3ZSBzd2FtIGF3ZXNvbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5HcmVz
c2VyIHBsYWNlZCBmaXJzdCBpbiB0aHJlZSByYWNlcywgYWxsIG1lZXQgcmVjb3JkcywgYW5kIHNl
Y29uZCBpbiBvbmUuIFNoZSB0b29rIHBhcnQgb24gV2Fsc2gmIzgyMTc7cyBmaXJzdC1wbGFjZSAy
MDAteWFyZCBtZWRsZXkgcmVsYXkgKDE6NDMuNzEpLCBwbGFjZWQgZmlyc3QgaW4gdGhlIDIwMCBp
bmRpdmlkdWFsIG1lZGxleSAoMjowMS40NCksIHdhcyBmaXJzdCBpbiB0aGUgMTAwIGJyZWFzdCBz
dHJva2UgKDE6MDEuNzYpIGFuZCB3YXMgb24gdGhlIFdhcnJpb3JzJiM4MjE3OyBzZWNvbmQtcGxh
Y2UgNDAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSAoMzoyOS40MykuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBkaWQgZ3Jl
YXQgYXMgYSB0ZWFtLCYjODIyMTsgR3Jlc3NlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIHVuZGVyY2xhc3Nt
ZW4gZGVmaW5pdGVseSBzdGVwcGVkIGl0IHVwIGFuZCBoYWQgZ3JlYXQgdGltZXMuIEluZGl2aWR1
YWxseSwgdG9kYXkgd2FzIGEgc3RlcHBpbmcgc3RvbmUgZm9yIG5leHQgd2Vlay4gSSBqdXN0IHRy
aWVkIHRvIGZlZWwgc21vb3RoIGFuZCBmZWVsIGdvb2QsIGFuZCBzb21lIGZhc3QgdGltZXMgY2Ft
ZSBvdXQgb2YgdGhhdC4gSSBhbSBoYXBweS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0b3AgdHdvIGluIGVh
Y2ggZXZlbnQgYXV0b21hdGljYWxseSBhZHZhbmNlZCB0byBuZXh0IHdlZWtlbmQmIzgyMTc7cyBz
dGF0ZSBtZWV0IGF0IENhbnRvbiYjODIxNztzIEMuVC4gQnJhbmluIE5hdGF0b3JpdW0uPC9wPjxw
Pkh1ZHNvbiBzY29yZWQgMzQ0LjUgcG9pbnRzIHRvIHRvcCB0aGUgMzAtdGVhbSBmaWVsZC4gTm9y
dGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAoMzA1IHBvaW50cyksIFdhbHNoIEplc3VpdCAoMjc5KSwgQnJlY2tz
dmlsbGUgKDE2MCksIEZpcmVzdG9uZSAoMTU3KSwgTWF5ZmllbGQgKDE1NCksIE5vcnRoIFJveWFs
dG9uICgxMjgpIGFuZCBKYWNrc29uICg4Nikgcm91bmRlZCBvdXQgdGhlIHRvcCBlaWdodC48L3A+
PHA+V2Fsc2ggc2VuaW9ycyBDYXJseSBIYXJ0IGFuZCBFbW1hIEthY3ptYXIgYW5kIGp1bmlvciBC
cnlhbm5hIFJlbnVhcnQgam9pbmVkIEdyZXNzZXIgb24gdGhlIDIwMCBtZWRsZXkgcmVsYXk7IGFu
ZCBIYXJ0LCBSZW51YXJ0IGFuZCBmcmVzaG1hbiBNYWRlbHluIERyYWlzcyB3ZXJlIGFsc28gb24g
dGhlIDQwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkgd2l0aCBHcmVzc2VyLiBIYXJ0IHdhcyBhbHNvIHNlY29u
ZCBpbiB0aGUgMjAwIElNIGluIDI6MDUuMjguPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBzZW5pb3JzLCBIYW5u
YSBhbmQgQ2FybHkgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gYnJlYWsgYW55IHJlY29yZCB0aGV5IGNvdWxkLCYj
ODIyMTsgV2Fsc2ggY29hY2ggV2FsbHkgTHV0a3VzIHNhaWQuIDwvcD48cD5IdWRzb24gZmluaXNo
ZWQgMS0yLTMgaW4gdGhlIDIwMCBmcmVlc3R5bGUsIHdpdGggc2VuaW9yIE5hdGFsaWUgR3VuZGxp
bmcgKDE6NTEuMDYpLCBzb3Bob21vcmUgTWFkZGllIEhhbm5hbiAoMTo1MS4zOCkgYW5kIHNlbmlv
ciBHYWJ5IFBhbGF6em8gKDE6NTQuNDQpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCB3YXMgc29tZXRoaW5n
IHdlIHRhbGtlZCBhYm91dCBhbGwgc2Vhc29uLCBnb2luZyAxLTItMyBpbiB0aGUgMjAwIGZyZWUg
d2l0aCBOYXRhbGllLCBNYWRkaWUgYW5kIEdhYnksJiM4MjIxOyBEYXZpcyBzYWlkLiAgPC9wPjxw
PlRoZSBFeHBsb3JlcnMgYWxzbyB3ZW50IDEtMi0zIGluIHRoZSA1MDAgZnJlZXN0eWxlIHdpdGgg
ZnJlc2htYW4gUGFpZ2UgTWNDb3JtaWNrIHRvdWNoaW5nIHRoZSB3YWxsIGZpcnN0IGluIDQ6NTMu
NjkuIEd1bmRsaW5nIHRvb2sgc2Vjb25kIGluIDU6MDEuMDcgYW5kIHNlbmlvciBNYWdnaWUgSGFh
cyB3YXMgdGhpcmQgaW4gNToxMC4wNy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0dvaW5nIDEtMi0zIGluIHRoZSA1
MDAgd2l0aCBQYWlnZSwgTmF0YWxpZSBhbmQgTWFnZ2llIHdhcyBhd2Vzb21lIHRvbywmIzgyMjE7
IERhdmlzIHNhaWQuPC9wPjxwPkh1ZHNvbiB3b24gdGhlIDQwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkgaW4g
YSBtZWV0LXJlY29yZCB0aW1lIG9mIDM6MjguODMgd2l0aCBIYW5uYW4sIE1jQ29ybWljaywgR3Vu
ZGxpbmcgYW5kIHNlbmlvciBNYWN5IFRyYXR0bmVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSByZWFsbHkg
ZXhjaXRlZCBhYm91dCBnb2luZyB0byB0aGUgc3RhdGUgbWVldCBhZ2FpbiwgYW5kIEkgYW0gZGVm
aW5pdGVseSByZWFsbHkgZXhjaXRlZCBmb3IgdGhlIGdpcmxzIHRoYXQgYXJlIG1ha2luZyBpdCBm
b3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUsJiM4MjIxOyBHdW5kbGluZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBk
ZWZpbml0ZWx5IHdvcmtlZCByZWFsbHkgaGFyZCBhbGwgc2Vhc29uLCBhbmQgd2UgbG92ZSBjb21p
bmcgb3V0IHRvIHRoaXMgbWVldC4gT3VyIG1haW4gZ29hbCBpcyB0byBvYnZpb3VzbHkgbWFrZSBp
dCB0byB0aGUgc3RhdGUgbWVldCBhbmQgZWFybiBhIGRpc3RyaWN0IHRpdGxlLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SHVkc29uIHRvb2sgc2Vjb25kIGluIHRoZSAyMDAgbWVkbGV5IHJlbGF5IHdpdGggc2VuaW9y
IEJyaXR0YW4gSGFtLCBNY0Nvcm1pY2ssICBQYWxhenpvIGFuZCBIYW5uYW4gY29tYmluaW5nIHRv
IGZpbmlzaCBpbiAxOjQ1LjU3LiBUaGUgRXhwbG9yZXJzIHdlcmUgYWxzbyBzZWNvbmQgaW4gdGhl
IDIwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkgd2l0aCBzZW5pb3JzIFRyYXR0bmVyLCBIYW0sIEd1bmRsaW5n
IGFuZCBQYWxhenpvIGluIDE6MzUuNjUuPC9wPjxwPkhvb3ZlciBzb3Bob21vcmUgUGFya2VyIFRp
bWtlbiB3b24gdGhlIDUwIGZyZWVzdHlsZSBpbiAyMy43NSBhbmQgSG9vdmVyIGp1bmlvciBBbWFu
ZGEgUGFsdXRzaXMgd2FzIHNlY29uZCBpbiAyMy44NC4gVGlta2VuIGFsc28gd2FzIHNlY29uZCBp
biB0aGUgMTAwIGZyZWVzdHlsZSBpbiA1MS41NiB0byBBdXJvcmEganVuaW9yIExhcmEgS2V0b25l
biwgd2hvIHRvdWNoZWQgdGhlIHdhbGwgZmlyc3QgaW4gNTEuNDYuIDwvcD48cD5WaWtpbmdzIHNv
cGhvbW9yZSBLYXRlIExvY2gmIzE3MztyaWRnZSBwbGFjZWQgZmlyc3QgaW4gdGhlIDEwMCBidXR0
ZXJmbHkgaW4gNTYuNzkgYW5kIE5vcmRvbmlhIGp1bmlvciBDaHJpc3RpbmEgTWNGYXJsYW5kIHdh
cyBzZWNvbmQgaW4gNTcuMDIuPC9wPjxwPkhvb3ZlciBzZXQgYSBtZWV0IHJlY29yZCBpbiB0aGUg
MjAwIGZyZWVzdHlsZSByZWxheSB3aXRoIFBhbHV0c2lzIGFuZCBzb3Bob21vcmVzIENhcm9saW5l
IEVobGVycywgTG9jaHJpZGdlIGFuZCBUaW1rZW4gcG9zdGluZyAxOjM0LjkyLiA8L3A+PHA+TWNG
YXJsYW5kIHdvbiB0aGUgMTAwIGJhY2tzdHJva2UgaW4gNTYuOTksIGFuZCBOb3J0aCBSb3lhbHRv
biBzb3Bob21vcmUgU2FyYWggVHVyY2hhbmlrIHdhcyBzZWNvbmQgaW4gNTcuMDMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtDaHJpc3RpbmEgbWFkZSB0aGUgc3RhdGUgbWVldCBsYXN0IHllYXIgaW4gdGhlIDEwMCBi
YWNrLCBhbmQgc2hlIHdhcyAxNHRoLCYjODIyMTsgTm9yZG9uaWEgY29hY2ggQ2xhdWRpbyBDb3N0
YW56byBzYWlkLiAmIzgyMjA7U2luY2UgdGhhdCBzdGF0ZSBtZWV0IGxhc3QgeWVhciwgc2hlIGhh
cyBiZWVuIHdvcmtpbmcgZXZlcnkgZGF5LiBTaGUgc3dhbSBpbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uLCBhbmQg
dGhlIGFtb3VudCBvZiB3b3JrIHRoYXQgc2hlIGhhcyBwdXQgaW4gb3ZlciB0aGUgbGFzdCB5ZWFy
IHRvIGdldCB3aGVyZSBzaGUgaXMgYXQgcmlnaHQgbm93IGhhcyBiZWVuIGluY3JlZGlibGUuIFRo
ZSBnaXJsIHdha2VzIHVwIGF0IDQgb3IgNDozMCBpbiB0aGUgbW9ybmluZyB0byBnbyB0cmFpbiB3
aXRoIGhlciBjbHViIHRlYW0sIHRoZSBTb2xvbiBTdGFycywgYW5kIHRoZW4gd2l0aCB1cy4gJiM4
MjIxOzwvcD48cD5CcmVja3N2aWxsZSBzb3Bob21vcmUgSGFubmFoIEJhY2ggd2FzIHNlY29uZCBp
biB0aGUgMTAwIGJyZWFzdCBzdHJva2UgKDE6MDEuOTUpLjwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCYjODIzMjszMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgbWJlYXZlbkB0aGViZWFjb24m
IzgyMzI7am91cm5hbC5jb20uIFJlYWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNpdHkm
bmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNv
bS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.