All CATEGORIES
☰ Menu

High school swimming | Division I districts

Girls swimming: Hudson wins fifth Division I district team title in a row; Walsh’s Hanna Gresser produces record-setting day

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 18, 2017 - 08:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Walsh Jesuit's Mia Telerico competes in the 100 yard butterfly event during the Division I district swimming championships Saturday at the Robert F. Busbey Natatorium at Cleveland State University. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

ulrich21cut_01 Ross D. Franklin - AP
Nate Ulrich: Forecasting this crucial offseason for Browns

The next nine weeks will be among the most crucial in the history of the expansion-era Browns.

State 1-meter diving scouting box
marla21cut_03
Marla Ridenour: As Cavaliers open second half of season, injuries, time two biggest obstacles in title defense
tribe21cut_01
Indians: Edwin Encarnacion gives lineup booming bat
zmen21cut_01
University of Akron men’s basketball: Zips look to rebound on road after record home-winning streak snapped by rival
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next