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High school swimming | Division I districts

Girls swimming: Hudson wins fifth Division I district team title in a row; Walsh’s Hanna Gresser produces record-setting day

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 18, 2017 - 08:14 PM
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Walsh Jesuit's Mia Telerico competes in the 100 yard butterfly event during the Division I district swimming championships Saturday at the Robert F. Busbey Natatorium at Cleveland State University. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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