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Division I baseball district final:  Brunswick 10, Archbishop Hoban 6

High school baseball / Brunswick 10, Archbishop Hoban 6: Blue Devils rally past Knights in Division I district semifinal

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 18, 2017 - 09:45 PM

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