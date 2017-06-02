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Division I baseball state semifinal:  Jackson 5, West Chester Lakota West 1

High school baseball / Jackson 5, West Chester Lakota West 1: Top-ranked Polar Bears roll into Division I state title game

By Jarrod Ulrey
Special to the Beacon Journal

Published: June 2, 2017 - 09:11 PM
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Jackson's Matt Hallworth bunts against Lakota West in the first inning of the Division I State semifinal game on Friday at Huntington Park in Columbus. Jackson defeated Lakota West 5-1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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