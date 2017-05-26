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Division I baseball regional semifinal:  Jackson 6, Walsh Jesuit 0

High school baseball / Jackson 6, Walsh Jesuit 0: Top-ranked Polar Bears blank Warriors, advance with Division I regional final

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: May 26, 2017 - 09:44 PM
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Jackson pitcher Kyle Nicolas reacts to striking out the side against Walsh Jesuit during the third inning of their Division I regional semifinal game at the College of Wooster Friday. Jackson won 6-0. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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