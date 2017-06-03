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Division I state baseball final: Jackson 8, Strongsville 2

High school baseball/Jackson 8, Strongsville 2: Polar Bears roll to Division I state championship

By Jarrod Ulrey
Special to the Beacon Journal

Published: June 3, 2017 - 10:27 PM | Updated: June 4, 2017 - 01:19 PM
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Jackson's Yainni Skeriotis throws a pitch in the fourth inning against Strongsville in the Division I championship game at Huntington Park on Saturday in Columbus. The Polar Bears won the game 8-2. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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